Нейрохирурга детской областной больницы Калининграда признали виновным в смерти 15-летней школьницы

По данным следствия, причиной смерти Ангелины стала сердечная недостаточность. Фото: vk.com

Сегодня Центральный районный суд Калининграда вынес приговор хирургу детской областной больницы Петру Литвиненко. Врача обвиняли в смерти 15-летней школьницы из Гусева Ангелины Разиньковой, которая скончалась в феврале 2019 года.

«Комсомолка» не раз писала об этой истории. 12 февраля 2019 года Ангелину на скорой привезли в детскую областную больницу из Гусева. Девочка чувствовала сильное недомогание, кружилась голова, открылась рвота.

Девять дней школьницу наблюдали в нейрохирургическом отделении, но диагноз так и не поставили.

- 13 февраля Геля уже не могла ходить, ног не чувствовала, рвота продолжалась, теряла сознание, - рассказывала мама девочки Оксана Мартиновская. - Лечащий врач направил к психиатру детской больницы. Нас осмотрел специалист и предположил, что у Гели «что-то с головой, тяжелая депрессия». И выписал направление в областную психиатрическую больницу, что в центре Калининграда. Утром, перед выпиской, наш доктор даже не осмотрел ребенка, хотя я подходила и говорила, Геле было очень плохо. Кивнул, быстрее собирайтесь и езжайте в психиатрическую! Спасибо медсестре, она померяла давление, оказалось очень низкое, а пульс зашкаливал - 150 ударов.

21 февраля в областной психиатрической больнице приняли решение госпитализировать Ангелину в больницу, расположенную в Прибрежном. Кареты скорой не оказалось. Мама вызвала такси и, когда несла дочь на руках до авто, упала. Через час в приемном покое больницы в Прибрежном девочка умерла. По данным следствия, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Центральный районный суд признал Петра Литвиненко виновным по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Хирурга приговорили к ограничению свободы на 2 года 6 месяцев и лишили права заниматься медицинской деятельностью на 2 года 11 месяцев, но в связи с истечением срока давности освободили от наказания.

Приговор может быть обжалован.

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