Банк «Открытие» передал поддержку инфраструктуры сайта провайдеру КРОК Облачные сервисы

Конкурс на администрирование в формате Managed service инфраструктуры сайта банка «Открытие», тестовой среды и среды разработчиков, размещенных в облаке стороннего провайдера, выиграл КРОК Облачные сервисы. Работы уже начались. Благодаря новому партнеру банк «Открытие» снизил нагрузку на ИТ-подразделение банка и обеспечил доступность и безотказность клиентских сервисов сайта в режиме 24х7.

Распределение инфраструктуры сайта open.ru по дата-центрам различных провайдеров позволяет банку «Открытие» добиваться высочайшего показателя uptime для своих сервисов. Базовые процессы, например, настройку и запуск виртуальных машин, развертывание кластеров Kubernetes, мониторинг инфраструктуры, команда сайта open.ru предпочитает отдавать на аутсорсинг.

Бизнес-юнит ИТ-компании КРОК начал предоставлять банку «Открытие» три линии технической поддержки, сообщая об инцидентах и помогая предотвратить проблемы в будущем. Банк «Открытие» получил поддержку в виде требуемых изменений в инфраструктуре и мониторинга ее работы на предмет ухудшения производительности, запуск кастомизированных инсталляций Kubernetes для сложных задач ИТ-разработки.

«Мы сфокусированы на постоянном развитии клиентских бизнес-сервисов, в том числе сайта open.ru. Задача банка — адаптировать его под требования рынка и делать все более удобным для пользователей. За те несколько лет, что мы используем модель аутсорсинга, удостоверились неоднократно в эффективности такого подхода», — рассказал Максим Гайбарян, начальник управления розничных систем банка «Открытие».

«Аутсорсинг поддержки облачных инфраструктур — тема трендовая. Часто клиенты не хотят менять провайдера, так как уже привыкли к работе с ним, либо же миграция на другую платформу кажется им долгой и трудной. При этом самостоятельная эффективная поддержка такой инфраструктуры затратна. В таких случаях привлечение еще одного игрока помогает снять с плеч груз забот по сопровождению и получить сервис высокого качества. Мы такие услуги оказываем не только в облаках российских провайдеров. Нередко администририруем в формате управляемых услуг платформы иностранных поставщиков облачных услуг», — дополнил Максим Березин, директор по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

КРОК Облачные сервисы – это самостоятельное подразделение компании КРОК, предлагающее рынку облачные услуги, управляемые В2В-сервисы и тиражные продукты. Облачный-провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе платформы собственной разработки, а также сети дата-центров с максимально высоким уровнем надежности (Gold Certification of Operational Sustainability). Компания входит в топ-6 крупнейших поставщиков IaaS в России (CNews, 2019), №1 по качеству облачных услуг (Cnews, 2020) №1 по гибкости и удобству использования облачной платформы (Tadviser, 2017), №1 по степени зрелости предоставления облачных услуг (Tadviser, 2018). Облаку КРОК доверяют свои сервисы более 400 заказчиков — лидеров в своих отраслях.