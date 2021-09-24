Банк «Открытие»: жители Северо-Запада оказались самыми экономными

49% жителей Северо-Запада считают, что умеют экономить и именно поэтому им хватает тех денег, которые они зарабатывают. Это самый высокий показатель в стране – в среднем аналогичного мнения придерживается лишь 40% россиян. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

В целом, 59% жителей СЗФО заявили, что им вполне хватает денег, которые они зарабатывают. Кроме 49% тех, кому это удается за счет умелой экономии, еще 10% заявили, что зарабатывают достаточно. Не хватает денег из-за малых заработков 33% респондентов, что чуть меньше среднероссийского уровня, который достиг 36%. И лишь 9% жителей СЗФО заявили, что испытывают нехватку средств из-за неумения экономить. Это, кстати, самый низкий показатель в стране. В среднем плохо экономят 13% россиян, а самая высокая доля тех, кто не умеет грамотно распоряжаться имеющимися в наличии деньгами, – на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (18%).

При этом 26% жителей Северо-Запада считают, что у них получается легко зарабатывать деньги. Вместе с тем, как показал опрос, 46% жителей федерального округа деньги даются большим трудом, еще 27% не умеют их толком зарабатывать, но мечтают этому научиться. При этом совсем не интересуют деньги лишь 1% респондентов.

Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 2% опрошенных. Для сравнения, доля абсолютно довольных своими доходами в Москве и Московской области составляет 8%.

66% респондентов хотели бы иметь доходы в 2-3 раза больше, чем сейчас. 22% заявили о желании зарабатывать в 5-7 раз больше, а еще 10% - в 10-20 раз больше, чем зарабатывают сейчас.

*Опрос проведен банком «Открытие» 17-22 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.