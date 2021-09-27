Банк «Открытие»: более 40% жителей СЗФО готовы переехать в новые крупные города Сибири

42% жителей Северо-Запада готовы переехать в новые крупные города в Сибири, если они будут построены. При этом 8% готовы переезжать без каких-либо дополнительных условий. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» об отношении россиян к идее построить в Сибири к 2030 году нескольких новых городов с населением от 300-500 тысяч до миллиона человек.

Положительно относятся к этой идее 40% опрошенных. Они считают, что это поможет стране решать демографическую проблему. 27% отнеслись к такому проекту негативно, считая, что это будет напрасной тратой гигантских денег. 26% жителей СЗФО не слышали об этой идее, 7% относятся к ней безразлично.

44% респондентов считают, что новые города в Сибири реально построить за несколько лет, если объединить усилия государства и частного бизнеса. По мнению 32% опрошенных, построить такие города нереально, потому что «там некому будет жить». Еще 24% жителей Северо-Запада полагают, что идею невозможно реализовать из-за нехватки денег.

Безусловно готовы переселиться на постоянно место жительства в новые сибирские города, если они будут построены, 8% жителей СЗФО. Еще 34% готовы переехать туда при определенных условиях. При этом 58% опрошенных заявили, что не хотят жить в таких городах ни при каких условиях.

Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют плохой климат, слишком холодная погода - 42%, неудобное, слишком далекое географическое положение - 29% и категорическое нежелание людей менять свое нынешнее место жительства - 33%. Каждый пятый (23%) не верит, что там можно будет заработать больше, чем зарабатывает сейчас. Только 4% смущает то, что в Сибирь ссылали заключенных.

Среди условий, при которых люди готовы переселиться в новые сибирские города (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) чаще всего назывались гарантированная работа и зарплата в 2-3 раза выше, чем сейчас (21%), подъемные свыше 1 миллиона рублей (13%), а также комфортные условия жизни и развитая городская инфраструктура (12%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 22-24 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.