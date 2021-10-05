«ЕР»: Поддержка учителей - приоритеты партии в Госдуме

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«Единая Россия» обозначила свои приоритеты, главным из которых является модернизация сферы образования. Об этом рассказала депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», координатор проекта «Новая школа» Алена Аршинова.

По ее словам, в системе образования необходимо улучшить условия работы школьных педагогов и пересмотреть систему оплаты их труда. Она отметила, что школьная инфраструктура нуждается в перезагрузке, и это заложено в народной программе партии. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Координатор “Новой школы” рассказала, что «Единая Россия» со следующего года планирует реализовать пятилетнюю программу капремонта школ. В реестре программы - порядка семи тысяч школ. Каждый год 20 - 25 млрд рублей будут направляться на приведение их в порядок. Аршинова пояснила, что свои приоритеты “Единая Россия” будет отстаивать в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшие три года, который уже совсем скоро поступит на рассмотрение в обновленную Госдуму. Также депутат рассказала, что за последние пять лет было построено 1623 школы на 690 тысяч учеников, более сотни новых школ открылись к началу нынешнего учебного года. А к 2025 году будут построены еще 1300 новых школ примерно на миллион мест.

В свою очередь руководитель образовательного центра «Сириус», единоросс Елена Шмелева рассказала о таком пункте народной программы «Единой России», как уменьшение бюрократической нагрузки на учителей за счет перевода школьной отчетности в электронный вид. При этом она уточнила, что для подготовки педагогов к работе с IТ-технологиями необходимо организовать курсы повышения квалификации.

И наконец, задачей ЕР также является обеспечение стабильного роста и прозрачности зарплаты педагогов. С прошлого года 810 тысяч учителей - классных руководителей стали получать ежемесячные надбавки за классное руководство в размере 5 тыс. рублей, а с нынешнего - и педагоги среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета. При этом единороссы пристально следят, чтобы региональные власти не отменяли эти выплаты.

Как сообщается на сайте ER.RU, важен также вопрос привлечения учителей в села, где им обеспечиваются не только возможности для профессиональной реализации, но и комфортные бытовые условия, а также достойная материальная поддержка.

«Партия считает образование стратегическим ресурсом Калининградской области. Обучение и воспитание подрастающего поколения – залог успешного будущего региона. Повышение квалификации специалистов в сфере дошкольного, среднего, среднего специального и высшего образования должно сделать Калининградскую область одним из лидеров не только на северо-западе, но и в России.

Обновление и координация образовательных программ в соответствии с современными запросами рынка труда – ещё одна наша важная цель. Образовательная система должна обеспечивать наш регион специалистами в большинстве ведущих областей.

В планы партии на ближайшее время входят: ежегодные выплаты 100 тысяч рублей 50 молодым педагогам, кто трудоустраивается впервые; поддержка педагогов, приобретающих жильё в размере 1,5 миллионов рублей; создание 7000 рабочих мест в образовательных организациях для занятий по дополнительным развивающим программам; ежегодная индексация заработной платы работников образовательных учреждений», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.