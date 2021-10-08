Владимир Васильев возглавил «Единую Россию» в Госдуме VIII созыва

Владимир Васильев.

В ходе сегодняшнего первого организационного собрания партии «Единая Россия» сформирована фракция. В нее вошли 324 депутата. Два из них были самовыдвиженцами.

Фракцию «ЕР» возглавил Владимир Васильев. За его кандидатуру парламентарии проголосовали единогласно, сообщает информационное издание nashgorod.ru.

Заместителями руководителя фракции единороссов стали Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Игорь Кастюкевич и Сергей Морозов. Руководящими органами утвердили совет президиума, президиум и собрание фракции. Члены ЕР определились с депутатами, которые будут уполномочены представлять фракцию на заседаниях в Государственной думе, а также в общественных структурах и в госорганах.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что фракции предстоит каждый год держать отчет перед руководством политического блока, которое будет, в свою очередь, определять ее общую стратегию.

«Это решение нацелено на повышение качества нашей работы. Все это подчинено решению главной задачи, поставленной президентом, – безусловное выполнение народной программы», - пояснил Андрей Турчак.

Спикером Госдумы VIII созыва будет Вячеслав Володин, кандидатуру которого предложил ранее глава государства. Он акцентировал внимание на том, что под фракцией большинства следует понимать огромные возможности наряду с очень большой ответственностью. Вячеслав Володин подчеркнул, что речь идет об ответственности партии не только за каждое принимаемое ею решение, но и за дальнейшее развитие политической системы.

«Я постараюсь сделать все, чтобы мы с вами выполнили главную задачу — реализовать обязательства, взятые в ходе избирательной кампании», - заверил спикер Госдумы.

На организационном заседании были рассмотрены кандидатуры на должности руководителей думских комитетов. ЕР выдвинула председателей 17 из них. Парламентарии поддержали также кандидатуры, предложенные на посты председателей комиссий Госдумы восьмого созыва.

Официальный сайт ER.ru напомнил о том, что по итогам парламентских выборов, прошедших 17 - 19 сентября 2021 года, единороссы сохранили свое конституционное большинство в нижней палате. В Государственную думу прошли в общей сложности 324 кандидата от правящей партии: 126 из них — по федеральному списку и 198 человек — по одномандатным округам.