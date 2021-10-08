Демарш коммунистов и подарки Кропоткина: как новый горсовет выбирал главу Калининграда

Евгений Любивый набрал абсолютное большинство голосов. Фото: Александр Подгорчук

«Вам творить великие дела»

Пятничным утром 8 октября в Калининграде впервые собрался горсовет 7-го созыва. Сначала с приветственным словом выступили гости. Поскольку губернатор Антон Алиханов присутствовать не смог, вместо него приехал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Елисеев. Он пожелал депутатам стать «одной большой командой, несмотря на различия в политических убеждениях», и чтобы «жители Калининграда жили лучше, благополучнее и безопаснее». Правда, заседание как-то сразу не задалось, и народные избранники дружить не захотели.

Из 27 депутатов на заседание не явились лишь двое (по одному от КПРФ и «Единой России»), однако выбору главы города это не помешало. Еще до начала голосования не успевший сложить свои полномочия Андрей Кропоткин предупредил депутатов, что они «находятся на передовой» им предстоит «творить великие дела».

- Вы оставите большой след, и он будет либо положительный, либо отрицательный. У вас сильный городской совет, который сможет сделать так, что наш город будет лучшим на территории Российской Федерации, - заявил Кропоткин и порадовался, что предыдущий горсовет «двигался в правильном направлении», потому что увеличилась иммиграция.

После этого бывший глава указал на лежащие на столе книги собственного сочинения, которые стали подарком новому составу горсовета.

- Я хочу, чтобы вы окунулись в мир истории своего любимого города, - объявил Кропоткин, но признался, что не знает, кому какая книга попалась.

«Как вас там?»

Голосование по выбору нового главы Калининграда в долгий ящик откладывать не стали. Кропоткин выдвинул кандидатуру от фракции «Единой России» - главного врача больницы скорой медицинской помощи Евгения Любивого. КПРФ заявила лидера фракции Сергея Севостьянова. Выбор коммунистов, видимо, был настолько неожиданным, что озвучивая еще раз обе кандидатуры, Кропоткин даже переспросил, как зовут представителя КПРФ: «Как вас там?»

- Если городской совет меня поддержит, - начал Севостьянов, - то я сам предложу на должность своего зама представителя «Единой России».

Сергей Севостьянов (в центре). Фото: Иван МАРКОВ

Для начала Андрей Кропоткин предложил выбрать в счетную комиссию из трех человек троих депутатов также из «Единой России»: Олега Быкова, Сергея Коняева и Алексея Сагайдака.

- Есть предложение! - возразил Севостьянов. – Так нечестно. У нас ведь двухпартийный парламент. Представитель от КПРФ обязательно должен быть в счетной комиссии.

- С чего вы взяли? – усмехнулся Кропоткин.

- Для демократичности, - отреагировал Севостьянов.

- У нас все демократично. Каждый депутат является отдельным депутатом, - изрек Кропоткин и призвал: - Давайте голосовать.

- Товарищи, настаиваю! – снова возразил Севостьянов. – От нас будет Лоренц Константин.

- Предлагаю голосовать за каждого депутата по отдельности, - ответил Кропоткин.

Конечно же, большинством голосов от «Единой России» были выбраны Быков, Коняев и Сагайдак.

- Лоренц… как вас? – уже второй раз за полчаса переспросил Кропоткин.

- Константин Вильямсович, - ответил депутат.

- За вас четыре… пять депутатов. К сожалению, вы не проходите, - сообщил Кропоткин и перешел к следующему вопросу.

- А нельзя ли обсудить кандидатуры, за которые мы собираемся голосовать? – поинтересовался еще один депутат от КПРФ Алексей Колобов. – А то мы как-то сразу идем и голосуем.

- Мне кажется, вы на фракции свою кандидатуру обсудили, - ответил Кропоткин. – Фракция «Единой России» свою точно обсудила. Она взвешенная, фракционная.

Депутат от КПРФ Алексей Колобов. Фото: Иван МАРКОВ

- Вопрос задать невозможно, да? – переспросил Колобов.

- Я, честно говоря, не вижу в этом большого смысла, - ответил Кропоткин.

- Это понятно, но нам хотелось бы понять, кем себя видит будущий глава горсовета. Хоть пару вопросов ему зададим, - протестовал Колобов.

- Не вижу в этом большого значения, - упрямился Кропоткин. – Давайте мы сначала проголосуем, а потом вы будете задавать вопросы.

Демарш КПРФ

В итоге, как и следовало ожидать, Евгения Любивого на тайном голосовании выбрали двадцатью голосами. Против проголосовали пятеро.

Против утверждения протокола проголосовали трое депутатов из КПРФ.

- Представителя от КПРФ в счетной комиссии не было. Как мы уже заявили, горсовет у нас двухфракционный, но «Единая Россия» почему-то испугалась нашего представителя. Значит, она не уверена в итогах голосования, - предположил Севостьянов. – Откуда мы знаем, как вы считали там. Представьте на избирательных участках наблюдателей только от одной партии. Он КПРФ, например. Вы будете доверять?

- Если вам хочется попиариться, то в другом месте, - ответил Кропоткин.

- Это политическое хамство, на мой взгляд.

- Итак, 20 голосов абсолютно достаточно для того, чтобы избрать главу города Калининграда. Хочу поздравить нового главу Любивого Евгения Дмитриевича, - зааплодировал Кропоткин.

Когда Любивый сел в кресло главы, то первым делом отчитал бунтующих депутатов и попросил весь совет «помогать друг другу». Вслед за этим он принес присягу, а совет выбрал голосованием на посты председателей всех комиссий депутатов от «Единой России». В знак протеста фракция КПРФ покинула заседание в полном составе.

Депутаты от «Единой России» заняли посты председателей всех городских комиссий. Фото: Иван МАРКОВ

В кулуарах депутат Колобов заявил, что у него сложилось ощущение, будто «все уже решено», и участие в процессе депутатов от оппозиции «не имеет смысла».

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