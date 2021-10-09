В Калининградской области упал самодельный летательный аппарат под управлением 84-летнего пилота

Летальный аппарат рухнул в поле. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Необычное ЧП произошло в субботу, 9 октября, в Светлогорском районе Калининградской области. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, жесткую посадку в поле совершил самодельный летательный аппарат.

За штурвалом находился сам изобретатель - вышедший на пенсию 84-летний инженер, который решил попробовать свои силы в авиастроении. Первый опыт оказался не слишком удачным: попытка совершить испытательный полет закончилась крушением. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

- В настоящее время мужчина госпитализирован в больницу, - рассказали в прокуратуре. - Ситуация находится на контроле. Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры.

Напомним, это уже не первое авиапроисшествие в Калининградской области в 2021 году. В марте в акваторию Куршского залива упал транспортный вертолет Ка-32, один человек погиб, двоих спасли.

В августе 2020 года вблизи поселка Стрельцово в Калининградской области совершил аварийную посадку частный спортивный легкомоторный самолет, пострадали несколько человек.