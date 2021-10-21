В гостиницы Калининграда туристов заселят по QR-коду или ПЦР-тесту

В Калининградской области вводятся новые коронавирусные ограничения. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области вводятся новые коронавирусные ограничения. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

С 28 октября по 7 ноября заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения в Калининградской области будет производиться только по QR-коду о вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту не старше трех дней. Это ограничение не распространяется на туристов, которые заселились в гостиницы до 28 октября.

- Дорогие отельеры, туроператоры и турагенты, предупредите, пожалуйста, об этом наших с вами гостей заранее, - отметил глава минкультуризма.

В России с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Об этом в среду, 20 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин. Решение об этом принято на фоне ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

Напомним, с 18 октября в Калининградской области попасть в торговые центры и магазины непродовольственных товаров площадью более 300 квадратных метров можно только при предъявлении QR-кода и паспорта, удостоверяющего личность обладателя этого кода. При этом посещать торговые центры без QR-кодов могут подростки до 18 лет. С 8 октября QR-коды требуются для посещения объектов общепита.

С 1 ноября QR-код будет необходим для посещения кинотеатров, музеев, библиотек и театров, а также фитнес-центров и бассейнов.

Кроме этого, до 1 ноября в Калининградской области отменены групповые занятия в спортивных кружках и секциях для детей в возрасте до 18 лет. Несовершеннолетним также нельзя будет посещать групповые тренировки в фитнес-центрах, ФОКах, физкультурно-спортивных организациях.

Как ранее писала «Комсомолка», Калининградская область вошла в десятку популярных направлений отдыха в ноябре.