Очереди на входе и разборки с охраной: Как я ходил в торговые центры Калининграда с QR-кодом

На входе в «Эпицентр» теперь собирается очередь - пускают по одному. Фото: Александр КАТЕРУША

Очередное постановление с пакетом антиковидных мер правительство Калининградской области выпустило еще пятницу. И вот, с понедельника, 18 октября, ограничения начали действовать. В первую очередь правила, напомним, касаются посещения торговых центров, где на входе теперь нужно предъявлять QR-код и паспорт.

Я отправился по некоторым ТЦ чтобы проверить, как все это работает на практике.

«Оно нам надо?»

Уже при приближении к «Эпицентру» понимаешь, что что-то тут не то. У входа приличная очередь, людей пускают по одному. Делать нечего, встаю в конец хвоста. Передо мной четыре человека. Рядом – еще несколько «товарищей по QR».

- Что такое? – будто ничего не подозревая, спрашиваю с недоумением у охранников. Их тут двое, еще один стоит как помощник.

- Предъявите QR-код и паспорт! – сурово говорят мне.

Показываю код на экране телефона, нехотя достаю паспорт и прохожу внутрь. При этом на маски (а, точнее, на их отсутствие у некоторых посетителей), кажется, никто уже не обращает внимания.

А если схитрить и пройти через другой вход? Увы, справа дверь закрыта, с торца здания первый и второй этажи тоже на замке, и висят объявления и том, что проход только через центральный вход. Замуровали все пути!

В «Эпицентре» при мне охранники развернули несколько человек пенсионного возраста. Мужчины и женщины пытались пройти в ТЦ, показывая бумажный сертификат о вакцинации, а QR-кода на нем нет.

- Как же так? Мы привиты, вот сертификат с печатью и моими данными, вот паспорт. Это государственный образец. Все есть! – возмутилась женщина в розовом берете.

- Ага! Все есть, а QR-кода нет. Вы пройдете, а нас оштрафуют на 250 тысяч. Оно нам надо? Правильно, не надо! – пожимает плечами охранник. Договорить не успевает. Тут же какой-то мужчина пытается прорваться через толпу и голосит что-то вроде: «Не буду ничего предъявлять! Откуда такие требования?». Ему спокойно показывают распечатанное постановление правительства. Оно предусмотрительно лежит на кофейном аппарате у входа, для таких несогласных.

Напролом

Отправляюсь в еще один торговый центр, расположенный поблизости. На входе - два охранника, схема знакомая – нужен код и паспорт. И тут тоже слышатся возмущения.

Амбал двухметрового роста в кожаной куртке показал QR-код, а паспорт доставать отказывается.

- Не имеете права паспорт спрашивать! Только полиция может! Это нарушение Конституции!– басит он и уверенно идет вперед по коридору. Охранники сопротивления не оказывают ввиду разницы в весовых категориях.

Я, к слову, тоже успел проскочить под этот шумок, не предъявив вообще ничего.

При мне несколько раз свободно проходили старшеклассники с паспортом в руках. Для детей и подростков действует исключение - они могут посещать любые ТЦ без QR-кода (но до 14 лет - только в сопровождении взрослых).

Никаких лазеек

Следующий пункт на маршруте – «Кловер». Народу там на входе поменьше. И проверка организована по-другому. Супервежливый охранник в пиджаке предлагает подойти к стойке, где наготове стоит девушка с устройством для считывания QR-кода.

- А паспорта у меня нет, - привираю я. – Дома забыл.

- Извините, без паспорта никак, - отвечает девушка.

Делать нечего, разворачиваюсь, иду понуро к выходу. А позади меня – две женщины в такой же ситуации.

- Мы с собой паспорт не носим, а QR-код есть! – говорят они, а получив отказ выдают: - Как не пустите? Вы что, с дуба рухнули?

- Это к Антону Андреевичу вопрос, - переводит стрелки охранник.

Вот такие записки встречают посетителей в одном из кафе. Фото: Александр КАТЕРУША

А в «Кловер» я все-таки вошел, через второй этаж. Думал, проскочить, поскольку людей там не было совсем, но и там проход мне перегородил охранник. Было видно, что я был его первый посетитель за утро, и что на мне он вообще проверил, как считывается этот код. Однако, все получилось: код распознался, после сверки с паспортом меня пустили. Все строго. Лазеек не нашлось никаких.

Очередь на вакцинацию в «Европе». Фото: Александр КАТЕРУША

Не только паспорт...

Мой импровизированный рейд по торговым центрам показал, что, если требование предъявить QR-код стараются соблюдать везде, то в отношении документа, удостоверяющего личность подход более творческий. В одном крупном ТЦ, отсканировав мой код, охранник попросил лишь назвать год рождения. Я сказал и меня пропустили.

В другой торговом центре проверяющие не настаивали на бумажном документе. Оказалось, достаточно фото паспорта на телефоне. Здесь же согласились сверить данные с теми, что указаны на водительском удостоверении.