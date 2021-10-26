Люди прыгали из окон: В жилом доме в Балтийске прогремел взрыв

В результате взрыва загорелась квартира на первом этаже. Фото: "Вестник Балтийска"

В Балтийске в жилом доме на улице Ушакова произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в группе «Типичный Балтийск».

Инцидент произошел в доме № 24. Взрывной волной выбиты окна в нескольких квартирах, в том числе в соседних домах.

В квартире на первом этаже произошло открытое горение.

Взрывной волной выбиты окна в нескольких квартирах. Фото: Сергей Дустин

Из квартиры на втором этаже, по словам очевидцев, выпрыгнули несколько человек, также был эвакуирован ребенок.

«Взрыв произошел около 13 часов. Выбиты окна на всех этажах пятиэтажки. Открытое горение уже ликвидировано, на месте работают скорая и пожарные. Сейчас происходит эвакуация жильцов», - рассказал очевидец Сергей Дустин.

«Фасад просто разнесен. Выбиты окна на всех пяти этажах дома. Взрыв был сильный - даже помяло козырьки балконов. На земле валяются стекла, фрагменты оконных рам, стеклопакеты, тазы, одежда и прочие вещи с балконов», - рассказывает житель Балтийска Андрей.

У дома, возле которого работают спецслужбы, собралось много зевак.

«Такое ощущение, что все жители микрорайона сюда прибежали, - добавил очевидец. - Здесь три пожарные машины, стоит cкорая, но в нее никого не грузят. Пострадавших не видел».

Сейчас пожарные продолжают тушить пожар на первом этаже пятиэтажки.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, выставлено оцепление.

«Инспекторы ГИБДД организуют беспрепятственный проезд пожарной техники к месту ЧП. Сотрудниками отдела полиции местным жителям оперативно будет оказана помощь в восстановлении документов. С целью оперативной координации этой работы на место выехало руководство УМВД России по Калининградской области, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - Пострадала пожилая жительница квартиры, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв. С отравлением продуктами горения ее госпитализировали».

Тем временем в социальных сетях начался экстренный сбор материальной помощи для пострадавших при взрыве. Горожане бесплатно предлагают спальные места, теплую одежду для взрослых и детей, а также продукты питания. На место происшествия выехал губернатор Антон Алиханов.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что, по предварительным данным, в квартире взорвался газ.