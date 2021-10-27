Волонтеры партии «ЕР» готовы помогать находящимся на самоизоляции россиянам

В активе волонтерского центра в Калининграде - более 60 человек.

Активисты «Единой России» планируют оказывать посильную помощь медикам и гражданам в период самоизоляции. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак проинформировал о том, что волонтеры будут доставлять врачей по вызовам и маршрутизировать заболевших в поликлиниках.

Активисты ЕР также намерены помогать соотечественникам заполнять необходимые документы и будут принимать звонки в кол-центрах, пишет информационное издание nashgorod.ru.

«Сегодня востребовано обеспечение врачей горячим питанием, медицинским оборудованием и СИЗами, - сообщил Андрей Турчак. - Требуется доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и людей из групп риска, которые ушли на самоизоляцию».

В каждом субъекте РФ есть сегодня и индивидуальные запросы. Турчак заявил, что волонтерские центры партии готовы к их обработке.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий партийную комиссию по вопросам здравоохранения, поблагодарил активистов за их жизненную позицию. Он признателен им за готовность помогать медицинским сотрудникам в условиях критической ситуации с COVID-19.

По словам Проценко, медики столкнулись сейчас буквально с пиковыми нагрузками, и с помощью волонтерских центров их удастся снизить. Кроме того, активисты возьмут на себя информационную кампанию – они будут проводить разъяснительные работы с гражданами о важности их участия в массовой вакцинации, сообщил врач.

Помощь в борьбе с пандемией коронавируса будут оказывать «Молодежка ОНФ», «Волонтеры Победы» и представители других волонтерских структур. Сведения о том, какие меры необходимо предпринять для организации их полноценной работы, скоро поступят в отделения ЕР в субъектах.

Депутат Госдумы от партии ЕР Артем Метелев, руководящий Советом Ассоциаций волонтерских центров, заявил, в свою очередь, о том, что активистам нужен дополнительный транспорт. Кроме того, волонтеры нуждаются в сизах и помещениях.

Напомним, первую волонтерскую организацию «Единой России» открыли в марте минувшего года в Калуге. В течение месяца такие центры появились уже в каждом российском регионе. Они объединили свыше 100 тысяч активистов. С момента начала пандемии волонтеры ЕР помогли миллионам граждан, находившимся на самоизоляции, а также медикам.

В течение первой волны пандемии активисты единороссов передали больницам две сотни единиц легкового транспорта. Субъектам РФ, пострадавшим сильнее остальных, направили реанимобили, наборы средств индивидуальной защиты и защитные медицинские костюмы.

Совместно с Минпросвещения РФ и Агентством стратегических инициатив партия ЕР организовала ранее благотворительную акцию, получившую название «Помоги учиться дома». Для полноценного дистанционного обучения детей из малообеспеченных семей передали более 500 тысяч планшетов и персональных компьютеров. Об этом пишет сайт “Единой России”.

«Возобновляется работа волонтёрского штаба. Из-за увеличения числа инфицированных вновь неминуемо возрастает нагрузка на медицинских работников. И мы, конечно же, готовы снова подставить им свое плечо. В том числе организовать доставку врачей на работу, к заболевшим, помочь с маршрутизацией пациентов в лечебных учреждениях, взять на себя часть нагрузки по работе на телефоне, выполнять другие необходимые действия. В активе волонтерского центра более 60 человек. Опыт у ребят есть, команда сплоченная. Уверен, что вместе мы справимся и с новым вызовом. Важно, что медики смогут почувствовать, что в трудную минуту они не одни, что им готовы помочь совершенно незнакомые люди», – сказал руководитель Калининградского волонтёрского центра партии Артем Леваков.