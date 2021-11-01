ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ФОТОРОБОТ – 2021»

1. Общие положения

1.1 Организаторы и цели конкурса

1.1.1 Организатором Конкурса является ООО «Комсомольская правда – Калининград» (далее – Организатор).

1.1.2 Конкурс проводится на территории г. Калининграда и Калининградской области на сайте kp.ru, аккаунтах Instagram, VK, Facebook, Одноклассники.

1 этап – с 01 ноября по 09 ноября 2021 г. включительно (до 23 ч.59 мин.) по местному времени. Сбор заявок.

2 этап – 10 ноября 12 ч. 00 мин по местному времени. Размещение заявок на сайте kp.ru/

3 этап – с 10 ноября 2021 г. 12 ч. 00 мин. до 14 ноября 2021 г. 23 ч. 59 мин по местному времени. Голосование.

4 этап – 15 ноября 2021 г. Подсчет голосов, объявление победителя не позднее 12 ч. 00 мин. по местному времени, вручение приза.

1.2. Цели и задачи конкурса

Цели конкурса:

- освещение профессиональной деятельности органов внутренних дел;

- повышение позитивного имиджа органов власти Калининградской области;

- повышение интереса и лояльности к деятельности ООО «Комсомольская правда – Калининград» – газете «Комсомольская правда – Калининград», сайту kp.ru;

- повышение узнаваемости бренда;

- увеличение количества подписчиков в соцсетях.

Задачи конкурса:

- вовлечение в Конкурс жителей Калининградской области (посетителей сайта kp.ru, соцсетей «Комсомольской правды – Калининград»);

- информационное освещение Конкурса;

- проведение общедоступного голосования;

- поощрение победителя голосования.

1.3. Предмет и участники Конкурса

1.3.1.В данном Конкурсе проводится выбор лучшего фоторобота по мнению посетителей сайта kp.ru, что определяется абсолютным большинством голосов, отданных за Участника по результатам проведения Конкурса.

1.3.2. В Конкурсе могут принять участие подписчики аккаунтов «Комсомольская правда – Калининград» в Instagram, VK, Facebook, Одноклассники не младше 16 лет (далее – Участники).

1.3.3. Выдвигать кандидатуру на участие в Конкурсе могут только сами кандидаты.

2. Порядок проведения Конкурса.

2.1. Чтобы подать заявку на участие в Конкурсе, необходимо до окончания 1 этапа Конкурса разместить на открытой личной странице Instagram, VK, Facebook, Одноклассники изображение фоторобота по описанию, предоставленному Редакцией, с отметкой-хэштегом #ловимпреступникаскп и отметить аккаунт Комсомольской правды — Калининград в соответствующей соцсети. Так же, Участнику необходимо оставить комментарий со словом «Участвую» под постом с анонсом конкурса в той соц.сети, в которой он принимает участие.

2.2. Если заявка на участие в Конкурсе содержит неполную информацию, такая заявка может быть отклонена Организатором. Организатор оставляет за собой право, но не обязанность, связаться с Заявителем и запросить недостающую информацию.

2.3. Подав заявку на Конкурс, Заявитель соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

- на публикацию фотографий в газете «Комсомольская правда – Калининград», на сайте kp.ru, и на страницах в социальных сетях Организатора;

- на использование фотографий для внутренних отчетов Организатора;

- на использование фотографий в печатных и рекламных материалах ООО «КП-Калининград», не связанных с данным Конкурсом;

- на обработку персональных данных.

3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

3.1. Определение победителя Конкурса проводится посредством голосования на сайте kp.ru. В течение 2 этапа Конкурса, фотороботы за авторством Участников и информация о них размещается на специальной странице Конкурса, где посетители голосуют за понравившегося Участника. Один посетитель может проголосовать за каждого или любого из участников один раз в 24 часа в течение всего срока голосования.

3.2. По окончанию 2 этапа Конкурса объявляется подсчет голосов. Участник, набравший наибольшее количество голосов за все время проведения 2 этапа Конкурса, становится победителем Конкурса.

3.3. Организатор полагается на добропорядочность Заявителей и Участников в ходе проведения Конкурса и не несет ответственности за неправомерное получение голосов, в т.ч. накрутку голосов путем голосования с поддельных, «пустых» аккаунтов в социальных сетях, аккаунтов, специально создаваемых для голосования, получение голосов с использованием сайтов, которые используются для покупки голосов («сервисы для покупки голосов/лайков») и др. Организатор оставляет за собой право выбрать любой законный способ проверки на наличие неправомерно полученных голосов. Организатор оставляет за собой право выбрать любой законный способ проверки возраста участника. Организатор по своему усмотрению может признать недействительными часть голосов, или все голоса, отданные за сообщение Участника, а также на любом этапе Конкурса отстранить от участия.

3.4. Организатор оставляет за собой право продлить первый этап Конкурса.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Информация до победителей доводится посредством личных сообщений от аккаунта Instagram @kp_kaliningrad, согласно п. 2.1. не позднее 15 ноября 2021 г.

4.2. Вручение Призов победителю Конкурса осуществляется после подведения итогов Конкурса.

4.3. Вручение призов победителю состоится в редакции газеты «Комсомольская правда – Калининград» 15 ноября 2021 г. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведение награждения победителя.

4.4. Если Организатору не удалось связаться с победителем в указанный срок, Организатор опубликует результаты Конкурса в газете «Комсомольская правда – Калининград», на сайте kp.ru и на своих страницах в социальных сетях.

4.5. Победитель может забрать приз в течение месяца после объявления результатов Конкурса.

Участие в Конкурсе бесплатно.

Генеральный директор Майорова Е.Д.