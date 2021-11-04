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Общество4 ноября 2021 19:12

Хобби на всю жизнь: зачем калининградский бизнесмен восстанавливает графскую усадьбу XIX века

Огромная усадьба в поселке Чайковское до войны принадлежала известному прусскому роду фон Белов. На протяжении последних лет здание разрушается
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Господский дом, построенный в 1895 году, разрушается много лет.

Господский дом, построенный в 1895 году, разрушается много лет.

Фото: Александр КАТЕРУША

Огромной усадьбой в поселке Чайковское Правдинского района когда-то владел известный немецкий род фон Белов. Главное здание, возведенное в 1895 году, на протяжении последних десятилетий разрушалось. Но теперь у него появился новый хозяин, а значит, и шанс на возрождение.

История эта началась пару лет назад, когда один калининградец ездил по области со своим другом, который показал ему живописное, но страшно запущенный «замок» (по-немецки «Schloss», именно под таким обозначением строение фигурировало в архивных документах) в бывшем Луговене. Впечатленный увиденным, Дмитрий (свою фамилию он не называет и фотографироваться отказывается), у которого имеется свой бизнес, решил выкупить исторический объект в собственность.

Восстанавливать здание хотят, ориентируясь на старые фотографии и планы.

Восстанавливать здание хотят, ориентируясь на старые фотографии и планы.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Мы встретились около усадьбы. Из Калининграда Дмитрий привез пару катушек с проводами, розетки и кое-какие инструменты для срочного ремонта. Через парадные двери попадаем внутрь, поднимаемся по покосившимся ступенькам и заходим в квартиру на втором этаже. Обстановка довольно обшарпанная, бездействующая печка, в коридоре – вешалка для одежды, кое-какая мебель. Садимся в старые, еще советского производства кресла.

- Задача на сегодня – сохранить то, что есть, и сделать так, чтобы здание не растащили окончательно, - начинает Дмитрий. - Что для меня эта усадьба? Я приобрел себе хобби на всю жизнь. Дом огромный, в него нужно вкладывать много сил, энергии и времени. А сколько денег на это уйдет, пока и не прикидывали. Да и есть ли смысл считать? Все будем делать постепенно, по мере возможностей.

Восстанавливать усадьбу бизнесмен собирается не в одиночку, в его команде 10 человек. Все это - единомышленники, неравнодушные к истории региона люди.

- Кто-то вкладывается в алкоголь, кто-то в машины, кто-то в недвижимость, - рассуждает мой собеседник. - Зачем? Чтобы зарабатывать деньги. А мы вот решили вложиться в большой разрушающийся дом. Но без цели нажиться на этом.

Бывшая аллея.

Бывшая аллея.

Фото: Александр КАТЕРУША

И ЧИНОВНИКИ ДОВОЛЬНЫ

Каждый «игрок» в команде Дмитрия является ответственным квартиросъемщиком - в огромном доме есть и уже выкупленные квартиры, и арендованные.

- Аренду восьми квартир мы оплатили до конца года, одну купили за 80 тысяч рублей. Через некоторое время хотим выкупить у муниципалитета все. Районная администрация пошла нам навстречу: к нашим просьбам относятся с пониманием, помогают, чем могут, за что спасибо, - рассказывает Дмитрий.

Судя по всему, правдинским чиновникам импонирует идея восстановления проблемного объекта.

Конкретного бизнес-плана у Дмитрия с товарищами пока нет. Прежде всего, в «замке» необходимо провести срочные аварийные работы. Катастрофически течет крыша, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Нужно оперативно залатать дыры, чтобы «на сухую» войти в зиму. А еще – перекрыть все двери и закрыть окна.

- Это будут исключительно частные владения, - объясняет Дмитрий. - Пока гостевой дом или номера для туристов не планируются. Впрочем, не исключено, что и эта концепция в дальнейшем будет реализована. Но пока нужно просто спасать здание. Знаете, когда я первый раз сюда пришел, возникло желание быстрее уехать. Это было ранней весной: сырость, грязь, мусор, разрушенные стены… Но потом захотелось привести все в порядок. И мы начали действовать. Сегодня относимся к этому зданию уже как к своему, хотя юридически оно еще не полностью наше. И мне не нравится, если кто-то сюда является и здесь мусорит, хулиганит. Поэтому въезд ограничим, без этого никак.

В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ

Дмитрий устраивает мне небольшую экскурсию по «замку». Впрочем, это только звучит так красиво, на деле же это изрядно обветшавший деревенский дом, с характерными запахами и атмосферой. Даже страшно представить, в какую сумму обойдется его ремонт и реставрация. Руки необходимо будет приложить ко всему, начиная с дворовой территории и заканчивая самым дальним углом в подвале. Кстати подвалы здесь просторные, с потолками высотой под 2,5 метра.

- У немцев эти помещения были отведены для хозяйственных нужд, - объясняет Дмитрий. – Здесь еще не все успели разломать, посмотрите, какая красота!

В полумраке мы рассматриваем кирпичные своды. И сразу воображение рисует картину: тут стирали прачки, тут трудились кухарки…

– А здесь была винтовая лестница, ведущая наверх, - показывает хозяин. - Наши зачем-то ее демонтировали, остались только следы на стене. Но мы все восстановим. Жаль, фотографий этого имения очень мало даже в германских архивах. Да и вообще, по этому объекту информации немного. Хотя кое-что все-таки нашлось. С нами поделились довоенными снимками, планом здания, который датируется 1900 годом. Так мы узнали, что в холле имелась шикарная парадная лестница. И ее мы планируем восстановить. Вообще, постараемся вернуть усадьбе исторический вид. Хотим сбить везде штукатурку и посмотреть, где заложены окна и двери, а где они, наоборот, сделаны в ненужных местах. Лишние заложим.

74-летняя Любовь Эсаулова присматривает за "замком". Если бы не она, памятник давно бы уже разобрали на кирпич.

74-летняя Любовь Эсаулова присматривает за "замком". Если бы не она, памятник давно бы уже разобрали на кирпич.

Фото: Александр КАТЕРУША

СМОТРИТЕЛЬНИЦА «ЗАМКА»

Из подвала мы попадаем в жилые комнаты. Во времена СССР здесь действительно проживали люди. А сегодня осталась только 74-летняя Любовь Павловна Эсаулова. В начале 1950-х, она вместе с мамой приехала из Кировской области. Сначала обосновалась в Нестерове, потом перебралась в Озерск, переезжала из колхоза в колхоз, и наконец, поселилась в графском (или как его называют местные, барском) доме в Чайковском. К настоящему времени кто-то из соседей съехал, кто-то умер. Обоих мужей Любови Павловны тоже уже нет в живых, скончался и один из сыновей. Второй иногда навещает мать.

Если бы не Эсаулова, которая фактически стала смотрительницей усадьбы графа фон Белов, здание уже давно погибло бы. Его и так сильно разграбили.

- Местные, конечно, сильно постарались, - вздыхает Дмитрий, продолжая экскурсию. – Все вырвано, продано, пропито. Стащили все, что можно было стащить. Обидно. А с потомками графа фон Белов, с внуками и правнуками, двоюродными братьями я общаюсь – переписываемся в интернете, делюсь с ними информацией о том, что мы здесь сейчас делаем. В Германии еще живет супруга последнего владельца усадьбы, которая эвакуировалась из Восточной Пруссии зимой 1945 года. Даме уже сильно за 90.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Говорят, во дворе имения когда-то бил фонтан, входную группу украшали розы. По брусчатке к парадному входу подъезжали экипажи. Рядом – речка, видом которой любовался граф фон Белов. Была тут и аллея с беседками. А еще – система шлюзов и лодочная станция.

Хочется верить, что все это великолепие будет восстановлено.

Так будет выглядеть восстановленное здание.

Так будет выглядеть восстановленное здание.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это архитектурный шедевр»

Евгений МАСЛОВ, руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области:

- Данный памятник архитектуры обладает явными признаками объекта культурного наследия. Сомневаться не приходится – это шедевр, утратить который мы могли с высокой степенью вероятности. Отрадно, что нашлись энтузиасты, взявшиеся за восстановление. И таких в нашем регионе становится все больше. Меняется сознание людей, которые что-то могут организовать, и у которых есть средства. В Дмитрии мы не сомневаемся – он задал высокую планку. Контролировать процесс восстановления мы, естественно, будет. Сейчас этот усадебный дом не включен в реестр объектов культурного наследия, но это будет сделано, поскольку объект обладает историко-культурной ценностью.

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Огромный усадебный дом, которым владел знатный немецкий род фон Беловых, построили в поселке Луговен в далеком 1895 году. Сейчас населенный пункт называется Чайковское и относится к Правдинскому району Калининградской области.

Поместье использовалось и как жилье, и как гостевой дом для приезжавших друзей и родственников старого графа Герда фон Белова. Компании любили совершать конные прогулки от Инстербурга (теперь - Черняховск) до Луговена, где был собственный конезавод. Еще до вступления в эти земли Красной армии в 1945 году знатное семейство фон Белов сбежало на запад, спешно закопав на территории посуду и прочий скарб, за которым, как считали владельцы, вскоре можно будет вернуться. Все это добро после войны нашли новые квартиранты и справедливо поделили между всеми соседями (подробности).

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