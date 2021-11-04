Хобби на всю жизнь: зачем калининградский бизнесмен восстанавливает графскую усадьбу XIX века

Господский дом, построенный в 1895 году, разрушается много лет. Фото: Александр КАТЕРУША

Огромной усадьбой в поселке Чайковское Правдинского района когда-то владел известный немецкий род фон Белов. Главное здание, возведенное в 1895 году, на протяжении последних десятилетий разрушалось. Но теперь у него появился новый хозяин, а значит, и шанс на возрождение.

История эта началась пару лет назад, когда один калининградец ездил по области со своим другом, который показал ему живописное, но страшно запущенный «замок» (по-немецки «Schloss», именно под таким обозначением строение фигурировало в архивных документах) в бывшем Луговене. Впечатленный увиденным, Дмитрий (свою фамилию он не называет и фотографироваться отказывается), у которого имеется свой бизнес, решил выкупить исторический объект в собственность.

Восстанавливать здание хотят, ориентируясь на старые фотографии и планы.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Мы встретились около усадьбы. Из Калининграда Дмитрий привез пару катушек с проводами, розетки и кое-какие инструменты для срочного ремонта. Через парадные двери попадаем внутрь, поднимаемся по покосившимся ступенькам и заходим в квартиру на втором этаже. Обстановка довольно обшарпанная, бездействующая печка, в коридоре – вешалка для одежды, кое-какая мебель. Садимся в старые, еще советского производства кресла.

- Задача на сегодня – сохранить то, что есть, и сделать так, чтобы здание не растащили окончательно, - начинает Дмитрий. - Что для меня эта усадьба? Я приобрел себе хобби на всю жизнь. Дом огромный, в него нужно вкладывать много сил, энергии и времени. А сколько денег на это уйдет, пока и не прикидывали. Да и есть ли смысл считать? Все будем делать постепенно, по мере возможностей.

Восстанавливать усадьбу бизнесмен собирается не в одиночку, в его команде 10 человек. Все это - единомышленники, неравнодушные к истории региона люди.

- Кто-то вкладывается в алкоголь, кто-то в машины, кто-то в недвижимость, - рассуждает мой собеседник. - Зачем? Чтобы зарабатывать деньги. А мы вот решили вложиться в большой разрушающийся дом. Но без цели нажиться на этом.

Бывшая аллея. Фото: Александр КАТЕРУША

И ЧИНОВНИКИ ДОВОЛЬНЫ

Каждый «игрок» в команде Дмитрия является ответственным квартиросъемщиком - в огромном доме есть и уже выкупленные квартиры, и арендованные.

- Аренду восьми квартир мы оплатили до конца года, одну купили за 80 тысяч рублей. Через некоторое время хотим выкупить у муниципалитета все. Районная администрация пошла нам навстречу: к нашим просьбам относятся с пониманием, помогают, чем могут, за что спасибо, - рассказывает Дмитрий.

Судя по всему, правдинским чиновникам импонирует идея восстановления проблемного объекта.

Конкретного бизнес-плана у Дмитрия с товарищами пока нет. Прежде всего, в «замке» необходимо провести срочные аварийные работы. Катастрофически течет крыша, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Нужно оперативно залатать дыры, чтобы «на сухую» войти в зиму. А еще – перекрыть все двери и закрыть окна.

- Это будут исключительно частные владения, - объясняет Дмитрий. - Пока гостевой дом или номера для туристов не планируются. Впрочем, не исключено, что и эта концепция в дальнейшем будет реализована. Но пока нужно просто спасать здание. Знаете, когда я первый раз сюда пришел, возникло желание быстрее уехать. Это было ранней весной: сырость, грязь, мусор, разрушенные стены… Но потом захотелось привести все в порядок. И мы начали действовать. Сегодня относимся к этому зданию уже как к своему, хотя юридически оно еще не полностью наше. И мне не нравится, если кто-то сюда является и здесь мусорит, хулиганит. Поэтому въезд ограничим, без этого никак.

В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ

Дмитрий устраивает мне небольшую экскурсию по «замку». Впрочем, это только звучит так красиво, на деле же это изрядно обветшавший деревенский дом, с характерными запахами и атмосферой. Даже страшно представить, в какую сумму обойдется его ремонт и реставрация. Руки необходимо будет приложить ко всему, начиная с дворовой территории и заканчивая самым дальним углом в подвале. Кстати подвалы здесь просторные, с потолками высотой под 2,5 метра.

- У немцев эти помещения были отведены для хозяйственных нужд, - объясняет Дмитрий. – Здесь еще не все успели разломать, посмотрите, какая красота!

В полумраке мы рассматриваем кирпичные своды. И сразу воображение рисует картину: тут стирали прачки, тут трудились кухарки…

– А здесь была винтовая лестница, ведущая наверх, - показывает хозяин. - Наши зачем-то ее демонтировали, остались только следы на стене. Но мы все восстановим. Жаль, фотографий этого имения очень мало даже в германских архивах. Да и вообще, по этому объекту информации немного. Хотя кое-что все-таки нашлось. С нами поделились довоенными снимками, планом здания, который датируется 1900 годом. Так мы узнали, что в холле имелась шикарная парадная лестница. И ее мы планируем восстановить. Вообще, постараемся вернуть усадьбе исторический вид. Хотим сбить везде штукатурку и посмотреть, где заложены окна и двери, а где они, наоборот, сделаны в ненужных местах. Лишние заложим.

74-летняя Любовь Эсаулова присматривает за "замком". Если бы не она, памятник давно бы уже разобрали на кирпич. Фото: Александр КАТЕРУША

СМОТРИТЕЛЬНИЦА «ЗАМКА»

Из подвала мы попадаем в жилые комнаты. Во времена СССР здесь действительно проживали люди. А сегодня осталась только 74-летняя Любовь Павловна Эсаулова. В начале 1950-х, она вместе с мамой приехала из Кировской области. Сначала обосновалась в Нестерове, потом перебралась в Озерск, переезжала из колхоза в колхоз, и наконец, поселилась в графском (или как его называют местные, барском) доме в Чайковском. К настоящему времени кто-то из соседей съехал, кто-то умер. Обоих мужей Любови Павловны тоже уже нет в живых, скончался и один из сыновей. Второй иногда навещает мать.

Если бы не Эсаулова, которая фактически стала смотрительницей усадьбы графа фон Белов, здание уже давно погибло бы. Его и так сильно разграбили.

- Местные, конечно, сильно постарались, - вздыхает Дмитрий, продолжая экскурсию. – Все вырвано, продано, пропито. Стащили все, что можно было стащить. Обидно. А с потомками графа фон Белов, с внуками и правнуками, двоюродными братьями я общаюсь – переписываемся в интернете, делюсь с ними информацией о том, что мы здесь сейчас делаем. В Германии еще живет супруга последнего владельца усадьбы, которая эвакуировалась из Восточной Пруссии зимой 1945 года. Даме уже сильно за 90.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Говорят, во дворе имения когда-то бил фонтан, входную группу украшали розы. По брусчатке к парадному входу подъезжали экипажи. Рядом – речка, видом которой любовался граф фон Белов. Была тут и аллея с беседками. А еще – система шлюзов и лодочная станция.

Хочется верить, что все это великолепие будет восстановлено.

Так будет выглядеть восстановленное здание.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это архитектурный шедевр»

Евгений МАСЛОВ, руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области:

- Данный памятник архитектуры обладает явными признаками объекта культурного наследия. Сомневаться не приходится – это шедевр, утратить который мы могли с высокой степенью вероятности. Отрадно, что нашлись энтузиасты, взявшиеся за восстановление. И таких в нашем регионе становится все больше. Меняется сознание людей, которые что-то могут организовать, и у которых есть средства. В Дмитрии мы не сомневаемся – он задал высокую планку. Контролировать процесс восстановления мы, естественно, будет. Сейчас этот усадебный дом не включен в реестр объектов культурного наследия, но это будет сделано, поскольку объект обладает историко-культурной ценностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бедненько, но все есть»: как 73-летняя пенсионерка живет в усадьбе графа фон Белова в Чайковском

Огромный усадебный дом, которым владел знатный немецкий род фон Беловых, построили в поселке Луговен в далеком 1895 году. Сейчас населенный пункт называется Чайковское и относится к Правдинскому району Калининградской области.

Поместье использовалось и как жилье, и как гостевой дом для приезжавших друзей и родственников старого графа Герда фон Белова. Компании любили совершать конные прогулки от Инстербурга (теперь - Черняховск) до Луговена, где был собственный конезавод. Еще до вступления в эти земли Красной армии в 1945 году знатное семейство фон Белов сбежало на запад, спешно закопав на территории посуду и прочий скарб, за которым, как считали владельцы, вскоре можно будет вернуться. Все это добро после войны нашли новые квартиранты и справедливо поделили между всеми соседями (подробности).