Парламентарии одобрили поправки «ЕР» ко второму чтению госбюджета

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Комитет нижней палаты парламента РФ по бюджету 15 ноября одобрил социальные правки, подготовленные “Единой Россией” ко второму чтению проекта госбюджета на три ближайших года.

Это социальные инициативы, разработкой которых партия занималась с экспертами и представителями общественности. Правки затрагивают важные аспекты, такие как работу с молодежью или обеспечение жильем инвалидов.

Ранее лидер ЕР Дмитрий Медведев, во время выступления на партийном заседании, посвященном поправкам в бюджет, отметил, что приоритеты “Единой России” не меняются. Это, как и прежде, помощь семьям с детьми и поддержка слабозащищенных категорий россиян. Также ключевыми задачами партии ее лидер назвал улучшение системы образования и здравоохранения, передает nashgorod.ru.

По словам Медведева, именно госбюджет должен быть основой развития России, как экономического, так и социального. Более того, основной финансовый документ государства необходим, в том числе чтобы граждане были уверены в том, что социальные гарантии обязательно выполнят.

Единороссы выделили несколько ключевых направлений, нуждающихся в дополнительном финансировании. Это прежде всего важные инфраструктурные проекты, в том числе в сельских районах, работа с молодежью и общественными организациями и, конечно, социальная поддержка россиян.

Примерно 7 млрд рублей ЕР предлагает выделить на обеспечение жильем инвалидов, поставленных на учет до 1 января 2005 года. 1,5 млрд планируют направить на программу долговременного ухода за пожилыми людьми. Дополнительные 2,3 млрд в партии намерены выделить на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных. Деньги помогут охватить лекарствами 95% страдающих этим заболеванием к 2030 году.

Наконец, “Единая Россия” добивается выделения дополнительных 20 млрд рублей на ремонт региональных дорог. Пока на это запланированы 30 млрд в год.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.ru, в 2022 - 2024 годах единороссы считают необходимым увеличить социально важные расходы в госбюджете на 107 млрд рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что необходимые средства вполне реально отыскать, тем более что они направлены на развитие страны и поддержку граждан.

«Безусловно, развитие села – одна из животрепещущих тем, поэтому так важны для нашей области и всей страны подготовленные поправки. Этим мы сможем привлекать в сельские местности специалистов. Разумеется, сейчас существуют программы, которые направлены на создание кадрового резерва в сёлах и малых городах. Но, как мы видим, этого недостаточно. Поэтому поправки «Единой России» подготовлены более чем своевременно.

Необходимо максимально приблизить уровень жизни в сёлах к городскому. Для этого нужно развивать инфраструктуру, строить региональные дороги, создавать рабочие места для молодежи и комфортные условия для проживания. Все эти нюансы и были учтены партией при написании поправок к бюджету. Ведь улучшение благосостояния и качества жизни наших граждан – приоритетное направление деятельности «Единой России», - прокомментировал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин.