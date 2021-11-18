В Озерске 17-летний уголовник зарезал 15-летнего подростка

На свободе юный уголовник не пробыл и полгода. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С сообщением об исчезновении своего 15-летнего сына жительница Озерска пришла в полицию в среду, 17 ноября. Сергей ушел из дома на улице Некрасова накануне вечером и обратно не вернулся. Худощавого парня со светло-русыми, коротко стрижеными волосами, одетого в темно-синие спортивные штаны с лампасами серого цвета, черную кофту с капюшоном и обутого в черные кроссовки немедленно объявили в розыск.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и оперативники уголовного розыска проверяли контакты пропавшего, опрашивали его знакомых, обследовали местность, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Полицейские выяснили, когда подросток сделал последний звонок по телефону, после чего мобильник оказался выключен. Были изучены записи камер наружного видеонаблюдения на улицах Озерска. В результате удалось проследить путь, который несовершеннолетний проделал в вечер своего исчезновения.

Вскоре Сергея нашли.Тело лежало на пустыре в районе улицы Красноармейской. И судя по ножевой ране, смерть парня была насильственной. Теперь принялись искать убийцу, что также не потребовало много времени.

- Благодаря грамотной и слаженной работе следователей регионального Управления Следственного комитета и сотрудников Управления угрозыска УМВД России по Калининградской области в кратчайшие сроки установлена личность причастного к совершению особо тяжкого преступления, - сообщила старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко.- Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой.

Из колонии юный уголовник освободился только этим летом. Предполагается, что вечером 16 ноября он поссорился с Сергеем – как сам рассказал следователю, из-за того, что тот дал показания о совершении убийцей ряда краж, на которые парни якобы ходили вместе. Ударив подростка ножом в грудь, он потом затянул на шее жертвы штаны.

Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ. В перспективе для виновного это означает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

- В рамках проводящегося расследования выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств совершенного преступления, назначены криминалистические судебные экспертизы, выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние, - добавила Наталья Гацко.

Отметим, что в октябре этого года возле одного из домов по улице Майской в поселке Добровольск Краснознаменского района был обнаружен убитым 16-летний местный житель. На теле подростка эксперты позже насчитали 23 ножевых удара. Преступников пока не нашли.