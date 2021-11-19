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Здоровье19 ноября 2021 10:36

План по вакцинации в Калининградской области могут выполнить уже в ближайший месяц

На сегодняшней день привиты 52% взрослого населения
Николай Литвинов
За все время на территорию Калининградской области нарастающим итогом поступило более 572 тысяч комплектов доз вакцины.

За все время на территорию Калининградской области нарастающим итогом поступило более 572 тысяч комплектов доз вакцины.

Фото: Ксения Высотина

Темпы вакцинации в Калининградской области сегодня превышают среднероссийские. Об этом стало известно во время пятничного оперативного совещания в региональном правительстве. Привиты уже 423 640 человек (без учета ревакцинированных), иммунитет есть 52% взрослого населения.

- Такие темпы позволят нам завершить необходимые мероприятия в ближайший месяц и выйти на коллективный иммунитет у взрослого населения региона, - заявил губернатор Антон Алиханов.

План по иммунизации от коронавируса для нашей области был утвержден Минздравом РФ и оставляет 654 тысячи человек - это 80% взрослого населения. По данным региональных властей, отстают от других муниципалитетов по вакцинации взрослого населения Черняховский, Гурьевский, Нестеровский и Гвардейский городские округа.

Одновременно продолжается иммунизация против гриппа. На территорию региона поступило 605 452 дозы вакцины для взрослых и детей, достаточных для иммунизации 600 452 человек (с учетом двукратной иммунизацией детей до 3 лет). Привито 253 913 человек, ощий охват населения вакцинацией против гриппа составил 25%.

Сейчас вакцинацию в области проводят 25 медицинских организаций, в которых организовано 32 пункта. Сформировано 29 мобильных бригад, которые работают по заявкам предприятий и организаций в коллективах более 50 человек.

Напомним, с 17 ноября в нашей области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение). Постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

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