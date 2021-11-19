План по вакцинации в Калининградской области могут выполнить уже в ближайший месяц

За все время на территорию Калининградской области нарастающим итогом поступило более 572 тысяч комплектов доз вакцины. Фото: Ксения Высотина

Темпы вакцинации в Калининградской области сегодня превышают среднероссийские. Об этом стало известно во время пятничного оперативного совещания в региональном правительстве. Привиты уже 423 640 человек (без учета ревакцинированных), иммунитет есть 52% взрослого населения.

- Такие темпы позволят нам завершить необходимые мероприятия в ближайший месяц и выйти на коллективный иммунитет у взрослого населения региона, - заявил губернатор Антон Алиханов.

План по иммунизации от коронавируса для нашей области был утвержден Минздравом РФ и оставляет 654 тысячи человек - это 80% взрослого населения. По данным региональных властей, отстают от других муниципалитетов по вакцинации взрослого населения Черняховский, Гурьевский, Нестеровский и Гвардейский городские округа.

Одновременно продолжается иммунизация против гриппа. На территорию региона поступило 605 452 дозы вакцины для взрослых и детей, достаточных для иммунизации 600 452 человек (с учетом двукратной иммунизацией детей до 3 лет). Привито 253 913 человек, ощий охват населения вакцинацией против гриппа составил 25%.

Сейчас вакцинацию в области проводят 25 медицинских организаций, в которых организовано 32 пункта. Сформировано 29 мобильных бригад, которые работают по заявкам предприятий и организаций в коллективах более 50 человек.

Напомним, с 17 ноября в нашей области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение). Постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.