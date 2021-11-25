«Единая Россия»: 7 млрд рублей выделят из бюджета на обеспечение жильем инвалидов

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Бюджет на три года с социальными поправками «Единой России» был принят депутатами Госдумы России. Благодаря ему будут профинансированы главные направления народной программы и поручений президента, озвученных на съезде партии, а также в послании президента.

Бюджет станет профицитным. Каждый год его доходы будут увеличиваться и со следующего года смогут превысить 25 триллионов рублей. В приоритете - выполнение социальных обязательств. ЕР единогласно проголосовала за документ. При этом КПРФ и «Справедливая Россия» не отдали свои голоса. Таким образом они проголосовали за кризис в стране, отметил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»).

По его словам, народная программа «Единой России» - это не состязание цифр, а то количество людей, которым необходима поддержка, и они ее в итоге получат. Народная программа призвана решать проблемы населения, и это смогут увидеть все избиратели.

В первую очередь деньги из бюджета выделят на выплату пособий семьям с детьми и социальных контрактов, а также обеспечение учащихся горячим питанием. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина материнский капитал будет проиндексирован. В 2022 году его сумма составит 503 тысячи рублей для тех граждан, у которых право на эту поддержку возникло до 1 января 2020 года, и 665 тысяч рублей для тех, у кого родился второй и последующий ребенок.

Проиндексируют все социальные выплаты, стипендии, заработные платы для военных и работников правоохранительных органов. Данные изменения коснутся около 16,5 миллиона малообеспеченных граждан.

В следующем году на образование пойдет 1,2 триллиона рублей, а к 2024 году расходы составят 1,34 триллиона рублей.

Рост финансирования наблюдается и в системе здравоохранения. В планах - усовершенствовать первичное звено и программу медицинской реабилитации. Дополнительные средства пойдут на закупку автомобилей скорой помощи в регионы и 500 мобильных медкомплексов в села и небольшие города.

Уже выделены деньги на проекты комплексного развития сельских территорий. А именно на развитие сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, создание современной инфраструктуры и развитие спорта, а также на ремонт домов культуры и музеев.

Финансирование предусмотрено и на улучшение жилищных условий. Средства пойдут на ликвидацию жилья в аварийном состоянии, которое признано таковым на 1 января 2021 году. В следующем году на эту программу выделят 72,5 миллиарда рублей. Благодаря этому расселят 11 000 000 м². Поддержат и индивидуальное жилищное строительство.

Благодаря «Единой России» финансирование на социально значимые направления увеличилось на 107 миллиардов рублей. 3 миллиарда рублей пойдет на поддержку молодежной занятости.

Сайт er.ru сообщает, что правки ЕР предусматривают выделение средств на ремонт дорог и позволят нарастить государственную поддержку некоммерческих организаций. Также средства из бюджета позволят отремонтировать около 100 000 м² общежитий вузов и повысить субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.

«Социальная сфера была и остается наиболее чувствительной для граждан. Поэтому ключевую роль мы неизменно отводим повышению качества жизни калининградцев. Это и образование, и здравоохранение, а также социальная поддержка семей самого западного региона РФ. И здесь, конечно, стоит сказать об изменениях в жизни калининградцев, которые работают в этих отраслях. К 2022 году средний показатель зарплаты в сфере медицины вырастет на 7%. Также в бюджете будут заложены средства для улучшения жилищных условий врачей. По новой программе они смогут воспользоваться сертификатом на 1,5 млн рублей. Аналогичная мера поддержки учителей была востребована в 2021-м. Поэтому в следующем мы хотели бы дополнительно помочь и нашим врачам. Кроме того, в 4 раза вырастет финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Оно составит 1,4 млрд руб. Все это говорит о том, что социальный блок регионального бюджета на период 2022 и 2023-2024 годов находится в зоне особого внимания», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин.