«Месть или хулиганство?»: В Калининграде школьник поджег куртки старшеклассников в раздевалке

Школа открылась совсем недавно, в сентябре нынешнего года. Фото: Правительство Калининградской области

Утром в четверг, 25 ноября, соцсети облетел ролик, записанный в школе № 58 Калининграда на улице Артиллерийской. Камера наблюдения зафиксировала пожар в раздевалке, где загорелись несколько курток. Тут же просочилась информация, что поджог устроил ученик 7-го класса, которого до этого избили старшеклассники. Мальчик якобы выследил обидчиков и поджег их вещи.

«Комсомолка» дозвонилась до руководства школы. ЧП действительно произошло, сказали нам.

- Школа оборудована современной системой обнаружения пожара. В первые секунды она сработала, все заняло 30 секунд, возгорание было ликвидировано до приезда пожарной охраны, - сообщил директор школы Александр Ерохин.

То, что это был именно поджог, в школе не отрицают. В результате сгорели две куртки. Родители мальчика, устроившего пожар, уже возместили материальный ущерб.

А вот версию с конфликтом и местью в образовательном учреждении отрицают.

- Этот мальчик характеризуется положительно, занят в системе дополнительного образования, на учете в органах внутренних дел не состоял, семья хорошая, мать занимается его воспитанием, - говорит Александр Ерохин. - Сейчас мы с ним работаем, я лично провел беседу. Он сожалеет о случившемся. Мы теперь должны поработать, понять причину поступка. Конфликта между ребятами не было точно. А почему он так сделал? Выясняем. Для нас это важно, потому что речь идет о судьбе ребенка.

Стоит отметить, что школа № 58 - совсем новая, она открылась в сентябре этого года. Учатся почти две тысячи ребят.

- Для нас дети все новые, сейчас, на протяжении первой четверти, идет диагностика ребят. У нас в школе большая служба сопровождения детей. Это и психологи, и учителя-логопеды, и дефектологи, и тьюторы. Будем разбираться в этой истории, искать причины в ребенке, - заверил нас директор.

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