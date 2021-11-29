В семье Миланы Семеньковой родился еще один ребенок

Теперь их четверо – мама Вика, папа Стас, Милана и совсем еще крохаСвятослав. Фото: предоставлено Викторией Кашуба.

Семья Семеньковых принимает поздравления. Теперь их четверо – мама Вика, папа Стас, двухлетняя Милана и совсем еще кроха - Святослав.

Малыш появился на свет неделю назад, 23 ноября, в перинатальном центре. Вес – 3 килограмма 500 граммов, рост - 53 сантиметра.

- Сын полностью здоров! На 10-й неделе мы делали забор ворсин хориона - на все генетические анализы, не только на спинально-мышечную атрофию, - рассказала «Комсомолке» счастливая мама Виктория Кашуба.- Беременность протекала хорошо, были свои нюансы, но это не страшно. Врачи – замечательные! Спасибо всему персоналу перинатального центра, особенно моему врачу, который проводил операцию.

По словам Виктории, Милана очень ждала рождения братика. В роддоме, когда встречала маму со Святославом, расплакалась.

- И я не сдержалась, увидела ее слезы и сама расплакалась от радости. Милана целует брата, обнимает его, говорит что она теперь старшая сестра, что она взрослая, а он совсем еще малыш. Милана хочет во всем принимать самое активное участие: смесь делает, привозит пеленочки, памперсы, - поделилась подробностями Виктория.

После спасительного укола пролетели уже год и 4 месяца и Милана продолжает проходить реабилитацию. Напомним, у девочки была диагностирована спинально-мышечная атрофия, развитие которой удалось остановить благодаря препарату «Зонгелсма». Средства на укол (2 миллиона долларов -самый дорогой укол в мире!) собрали благодаря тысячам неравнодушных людей.

- Милана занимается английским языком, ходит в театральный кружок, любит танцевать на колясочке. Стала очень тяжелая, вытянулась сильно. Особенно за эти 5 дней, пока я находилась в перинатальном центре, - улыбается Виктория. - Она очень повзрослела, болтает во всю, очень умная девочка, все понимает, даже если я занята, она всегда себе найдет занятие. Стараемся делать какие то дела вместе, ей это все очень нравится. А я - только ЗА!