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Общество1 декабря 2021 9:54

Пробки растянутся на годы: 5 наивных вопросов о строительстве нового моста через Преголю

Транспортная схема во время возведения дублера двухъярусного моста будет меняться не раз
Иван МАРКОВ
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Строительство дублера Двухъярусного моста продлится, вероятно, до 2024 года.

Строительство дублера Двухъярусного моста продлится, вероятно, до 2024 года.

В Калининграде уже третью неделю обсуждается строительство дублера двухъярусного моста. «Комсомолка» уже рассказывала, какой будет новая транспортная схема: вместо шести полос на улице Буткова строители оставят горожанам только три. Чем это будет грозить, можно ли что-то поменять, когда все это начнется и как долго будет продолжаться?

Отвечаем на самые популярные вопросы.

1. Когда перекроют улицу Буткова?

Абсолютно точной даты в мэрии Калининграда пока назвать не могут. В середине ноября глава администрации Елена Дятлова обратилась к своим подчиненным из комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры с просьбой заниматься перекрытиями уже в следующем году. Однако через неделю один из проектировщиков транспортной схемы, руководитель экспертного центра «Проектные решения организации дорожного движения» Николай Потапчук, рассказал, что движение будет частично перекрыто уже в декабре. А в понедельник, 29 ноября, внезапно (или нет?) поменялось мнение и у представителей мэрии города. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации, перекрывать три полосы движения из шести дорожники планируют через две недели.

2. Можно ли как-то иначе организовать движение?

Заседания дорожников из администрации Калининграда и представителей подрядчика продолжаются уже больше недели. Похоже, что схему постепенного и двухэтапного перекрытия улицы Буткова эксперты на сегодняшний день считают оптимальной.

3. А если пустить машины по Гвардейскому проспекту?

По словам Николая Потапчука, вариант с объездом мимо памятника 1200 гвардейцам даже не обсуждался, так как в нем «абсолютно не было смысла».

- Зона производства работ находится дальше перекрестка Буткова с Гвардейским проспектом, на отрезке улицы от двухъярусного моста до дома № 50-52, который будут сносить, - поясняет эксперт. - Даже когда будет проходить вторая часть строительства, будет задействован новый участок дороги, который подрядчик построит рядом с управлением таможни.

4. Успеют ли закончить ремонт моста на улице Вагоностроительной до того, как перекроют улицу Буткова?

Одновременное перекрытие (пусть и частичное) двух мостов, связывающих Центральный район с южной частью города, больше всего пугает калининградцев. Однако в мэрии уверяют, что подрядчик приложит все силы, чтобы закончить работы на Вагоностроительной к середине декабря, то есть до того как будет изменено движение на Буткова.

- Завершение ремонта на этом участке является одним из главных условий перекрытия улицы Буткова, - пояснили в мэрии.

5. Сколько будет продолжаться ограничение движения?

В начале осени городские власти сообщали, что ввести в эксплуатацию дублер двухъярусного моста должны не позже мая 2024 года. Однако транспортная схема за это время будет меняться несколько раз.

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