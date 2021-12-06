Вычислили по камерам и загнали в ловушку: как калининградцы спасли из рук похитителя знаменитого хаски в синем свитере

Вся семья в сборе. И Коби – дома! Фото: предоставлено Светланой Куташевой.

За развитием этой детективной истории калининградцы следили все выходные. В пятницу, 3 декабря, пропал знаменитый хаски Коби, который стал героем СМИ в прошлом году. Пес, как оказалось,не просто исчез, а был похищен. К счастью, уже в воскресенье собаку удалось найти.

Утром в понедельник счастливая хозяйка Коби (после бессонных ночей вся семья отсыпалась, отключив телефоны) Светлана Куташева смогла обстоятельно рассказать нам подробности случившегося.

- Светлана, вашу собаку украли в пятницу, 3 декабря. При каких обстоятельствах?

- Коби никогда не остается дома. Всегда с нами: на работе, на море, в ресторане, в гостях. Очень социализированный пес. В пятницу мы зашли в магазин на улице Багратиона, чтобы выбрать новогодние подарки. А Коби привязали (муж скручивает поводок, как нам казалось, довольно сложными узлами). Не было нас минут двадцать. Выходим из магазина – собаки нет. Шутка, что ли? Но очень быстро поняли, что как-то не до смеха…

- К кому вы обращались с официальными заявлениям о пропаже?

- В полиции на улице Октябрьской в Калининграде приняли мое заявление. Обратились мы к сотрудникам «Безопасный город» - вот где помогали! Везде, где есть камеры, сработало! Проспект Калинина, улица Дзержинского, улица Емельянова. На кадрах видео видно, что мужчина все время идет вдоль проезжей части, собаку держит на поводке. И какое количество неравнодушных калининградцев подключились к поиску. Машину нужна – пожалуйста! Волонтеры – всегда рядом! Один в соцсетях написал, что видел странного человека с ухоженной хаски в микрорайоне Борисово – мы туда. Там не нашли. Кто-то сообщил, что мужчину с хаски видели в Правдинске, позже появилась информация, что он уже в Железнодорожном. Так мы его и выследили.

Часть пути домой похититель с собакой проехал на попутках, в одной из которых и был сделан этот снимок. Водитель машины заподозрил неладное, но оснований задерживать незнакомца не имел. Фото: предоставлено Светланой Куташевой.

- В Железнодорожном вы провели ночь с субботы на воскресенье и еще примерно полдня…

- Какие дружные и добрые люди живут в Железнодорожном и Крылово! Почему про поселок Крылово говорю? Потому что похититель Коби стремился именно туда. Там его мама живет. Да, мы и это выяснили, и к ней съездили, и с тамошними пограничниками общались. Все нас уверяли, что в Крылово мужчина с хаски не появлялся, держали этот вопрос на контроле.

Как же долго мы искали Коби… Но похититель просто оказался в ловушке. Утром в воскресенье он появился в центре Железнодорожного и попался.

- Как вам первые секунды встречи с Коби?

- Увидела его, камеру включила, думала, что сниму видео. Чувствую, руки у меня ка-а-ак задрожали… Он так танцевал, радовался, облизывал меня, честно, не до видеосъемок было. А муж мой, когда встретился с похитителем, надавал ему… Это было при большом количестве свидетелей. А похититель, вы знаете, заплакал и убежал.

- Он хоть что-то вам объяснил? Зачем он украл собаку и пешком шел из Калининграда до Железнодорожного?

- Единственное, что он прокричал нам, что, пес был отвязан… И все. Но в тот момент у меня не было уже никаких сил с ним выяснять отношения. Я увидела, что с Коби – порядок, только чуть хвост опален и немножко похудел. Мне так хотелось поскорее вернуться домой.

- Сначала сообщалось, что хаски в синем свитере украл какой-то спортсмен, который занимается ходьбой. Потом писали, что это – человек, ведущий асоциальный образ жизни…

- Да какой спортсмен! Видели бы вы его! Конечно, там тот самый асоциальный образ жизни.

- Как вы планируете поступать дальше? Еще одно такое исчезновение Коби калининградцы просто не переживут, сердца не хватит…

- В ближайшее время сходим к кинологу. Коби вот-вот исполнится шесть лет. Возможно, в его характере уже ничего изменить нельзя. Но я понимаю, что с его доверчивостью нужно что-то делать. Никогда никого не облает, не злится. Вот такая он у нас, добрая душа.

Хаски в синем свитере каждый день ходит с хозяйкой на работу и ждет ее у офиса, чем и прославился на весь Калининград. Фото: Александр Подгорчук

- Одни называют вашу собаку – Цезарь, вы говорите о нем, как о Коби, кто-то пишет про Бублика…

- Цезарь – это придумка журналистов, чтобы не светить его настоящую кличку. Коби – да, это его имя. А Бублик… Это его домашнее, ласковое прозвище. Теперь уже многие знают его настоящее имя.

- Но все же это удивительно, как однажды из-за преданности к вам Коби стал знаменитым хаски в синем свитере, и снова в его судьбе – такая громкая история…

- Мне многие говорят, что Коби теперь не только мой пес, но и живая легенда Калининграда, что надо его еще сильнее беречь. И синий свитер я же на него надела исключительно из-за просьб горожан, которые волновались за его здоровье, когда он меня ждал около работы.