Главный педиатр области объяснила, почему вакцинация детей против гриппа началась с опозданием

Привить ребенка от гриппа можно и в поликлинике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинацию от гриппа в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» обсудили с главным внештатным педиатром регионального минздрава, главврачом городской детской поликлиники Калининграда Виолеттой Фроловой.

Одна из слушательниц обратила внимание на необычные в этом году сроки вакцинации.

- Наш педиатр сказала, что в этом году в Калининградской области вакцинация детей началась поздно, обычно же с конца августа делают прививки, - процитировали сообщение калининградки ведущие.

- Обычно мы прививаем детей с сентября по ноябрь, но в этом году федеральная поставка вакцины поступила в регион в начале ноября, и мы сразу же приступили к иммунизации детей, - отметила Виолетта Фролова. - Сегодня Калининградская область находится в предэпидемическом периоде, прививаться от гриппа не поздно!

По словам врача, сейчас в регионе в основном циркулируют острые респираторные вирусные инфекции, а случаи гриппа среди детей единичные.

- Привить ребенка от гриппа можно и в поликлинике, - напомнила Виолетта Фролова. - Кроме этого, нами созданы бригады, которые выезжают в организованные детские коллективы (школы и детские сады) и проводят необходимые мероприятия.

В настоящее время иммунизацию прошли 40% детей, посещающие образовательные и дошкольные учреждения области. Этот показатель медики стремятся увеличить до 75%.

Кроме этого, эксперт напомнила, что прививать детей против гриппа можно уже с 6-месячного возраста.

- Причиной для временного медицинского отвода является острое инфекционное или неинфекционное заболевание, обострение хронических заболеваний. После выздоровления через две-четыре недели можно делать прививку, - отметила Виолетта Фролова. - Привить от гриппа нужно в первую очередь часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, а самое главное - детей, посещающих детские сады и школы. Дети до пяти лет особенно тяжело переносят грипп. Привейте детей и будьте спокойны за их здоровье!

Ранее Елена Бабура сообщила, что в Калининградской области зафиксированы первые случаи заражения гриппом среди детей. Об этом можно прочитать здесь.

ВАЖНО!

Как правильно вызывать врача к заболевшему ребенку

Если ребенок заболел, вызывать врача нужно из той поликлиники, на территории которой в данный момент проживает ребенок. Даже если он приписан к другому медицинскому учреждению!

- У нас действует территориальный принцип обслуживания пациентов, - пояснила правила Виолетта Фролова. - Педиатр придет к ребенку в день обращения!

5% - такой недельный показатель заболеваемости ОРВИ или гриппом в детском коллективе является основанием для объявления в этом коллективе карантина.