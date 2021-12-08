Банк «Открытие» в седьмой раз проведет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Партнером нового бизнес-шоу станет Яндекс.Бизнес. Тема выпуска – Digital-продвижение. Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами Яндекс.Бизнеса Александр Локтев, а также представители малого бизнеса расскажут о развитии онлайн-технологий в сфере продвижения и рекламы. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 декабря.

Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса показывают, что доля компаний, размещающих рекламу в интернете, неуклонно растет. Но не многие сразу получают заметный эффект из-за ограниченного бюджета и отсутствия знаний и навыков. В рамках онлайн-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» предприниматели, которые вывели свой бизнес на новый уровень, поделятся опытом и лайфхаками. На шоу зрителям представят только практические кейсы – они узнают, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.

Чтобы принять участие в бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте https://openmsb.ru/. Участие бесплатное.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.