«У нас уже половину леса порубили на дрова!»: как жители поселка вдали от Калининграда мерзнут без угля

Софья Константиновна топит печь дровами, которая покупала на растопку еще летом. Запасы почти на нуле. Фото: Александр КАТЕРУША

Тема с поставками угля в Калининградскую область последнее время на слуху. Вот и на «прямой линии» губернатора Антона Алиханова этот вопрос был ключевым. Может быть, калининградцам с центральным и автономным отоплением этой проблемы не понять, а за пределами областного центра - беда.

Корреспондент «Комсомолки» побывал в поселке Фурмановка Нестеровского района, где встретился с местной жительницей Софьей Клюшиной.

«Жду с октября»

Софья Константиновна живет в блочном доме постройки середины 80-х годов. Квартиры тогда давали специалистам и обещали рядом построить котельные. Но грянули 90-е и обещания так и остались на словах. Местные жители до сих пор топят печи дровами да углем. Проблемы с последним начались еще осенью.

- Летом я купила дрова на растопку, в надежде еще к зиме купить пару тонн угля, - рассказывает Софья Константиновна. - Скопила деньги, и с октября позваниваю в нестеровскую контору, которая снабжает район углем. Нету и нету угля! «Будет. Звоните. Через неделю». Так дотянулось до зимы. Все это время я топила дровами. А они заканчиваются, осталось всего на пару недель. Что дальше делать – не знаю.

Пенсионерка кутается в одеяло. На ней, кажется надета вся теплая одежда, что есть. На подоконниках – тоже одеяла.

Интересно, что дрова, самые обыкновенные, отечественного «производства», в августе стоили 7 тысяч рублей. Сейчас за такой же тракторный прицеп дров просят 12 500. Для сельских жителей очень существенная сумма.

Впрочем, наша собеседница оказалась не робкого десятка. Она попробовала хоть что-то узнать про уголь и села на телефон.

- В отчаянии и полном расстройстве я позвонила на какую-то «горячую линию». Там дали номер министерства в областном правительстве, где мою историю выслушали и дали еще один номер телефона какого-то отдела снабжения. Там мужчина мне не дал даже договорить и велел звонить поставщикам угля. Так я им уже звонила! Сказала «Спасибо» и положила трубку, - вспоминает Софья Константиновна. - Так тяжело на душе стало... Ведь была у меня надежда. Думала, вдруг чиновники не знают нашего положения, вдруг возьмут и сейчас помогут! Куда уж там… Сытый голодного не поймет. Ведь это же чья-то недоработка, что нет угля зимой в целом районе, и думаю, не только в нашем. Это же халатность, которую должна расследовать прокуратура. Одни говорят, вагонов не было, другие говорят, что поставщики подвели. Смешно просто. А может, слишком предприимчивые люди выжидали повышения цены, чтобы заработать? Я не удивлюсь.

На зиму такому котелку нужно около трех тонн угля. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще осенью уголь был. Только, по словам Софьи Константиновны, привезли его всего 50 тонн на весь Нестеровский район.

- Я не успела купить. Узнала, что завезли, звоню, а говорят: «Разобрали уголь». Конечно, разобрали. Люди по 3 тонны на сезон берут. Так его за полдня и разобрали, - вспоминает пенсионерка.

Софья Константиновна – человек ответственный. Она, может и не пропустила бы раздачу угля. Но подвела болезнь. Вакцинированная от ковида, она все-таки где-то подхватила вирус и попала в больницу как раз в то время, когда развозили уголь.

- Прививка меня спасла. Многие из тех, кто со мной лежал в Нестерове в ковидном отделении, умерли. А я выкарабкалась. Когда уходила из больницы, мне выписали лекарств на 12 тысяч. Я купила. А пенсия у меня 17 тысяч. Мне страшно через три месяца идти в больницу на проверку, ведь опять выпишут, опять покупать. А на что?

Уголь, к слову, продают селянам по 9,3 тысячи рублей за тонну (в прошлом году зимой было 7 тысяч). Сколько сейчас запросят – неизвестно.

«Золотое» электричество

В Фурмановку Софья Константиновна переехала с мужем из Озерского района в 1984 году. Он был механиком, чинил трактора. Она – агроном, заведовала полями, посевами, уборкой урожая, борьбой с вредителями и сорняками.

- Вырастили двух дочерей. Я – заслуженный агроном области. Трудились мы хорошо, как и все тогда. С зарплаты могли позволить поехать в город, купить что-то для дома, мебель или технику какую. В 2003 году муж разбился на машине и с тех пор я одна. Дочери вышли замуж и уехали, работают учителями: одна в Нестерове учит, другая в Калининграде в обычной школе.

Софье Константиновне 68 лет, справляется с хозяйством потихоньку. Как грянули холода, дочери помогли ей установить электрический котелок. Он обогревает квартиру и «наматывает» многотысячные счета, которых пенсионерка ждет с ужасом.

И вот так тяжело приходится многим старикам, одиноким людям. Ватутино, Садовое, Калиновка, Ясная Поляна – во всех поселках живется непросто.

- Посмотришь телевизор и говорят: «Все хорошо. Все в порядке». Ну, думаю, слава Богу. В случае чего есть, к кому обратиться. А нет! У нас здесь, в поселках, власть на местах просто нулевая. И может люди-то неплохие, но они ничего не могут, полномочий у них нет. Или какие-то средства им давать, чтобы они могли куда-то обратиться и помочь. Нет! Или говорят по телевизору: «Украина мерзнет без газа». Дорогие мои, у нас половина области мерзнет без угля. Что мне Украина?

Жители Фурмановки вынуждены искать самые разные способы согреть свои дома. Фото: Александр КАТЕРУША

На фоне дефицита угля вопрос топлива в селах многие решают по-своему. Почти у всех в хозяйстве есть мотоблок с прицепом (а коли нет, так у соседа спросить можно). С его помощью пашут, на нем же заготавливают дрова. Тут ветку подобрал, там деревце срубил. За лето дров на зиму и насобирал!

В Фурмановке источником дров для жителей стал местный Солдатский лес.

- Соседи сказали, что середина леса уже вся вырублена. Так что за грибами туда уже ходить не будем. И как людей винить? Мерзнуть-то никому не хочется, - вздыхает Софья Константиновна.

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