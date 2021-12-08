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Общество8 декабря 2021 17:15

«У нас уже половину леса порубили на дрова!»: как жители поселка вдали от Калининграда мерзнут без угля

Мы побывали в Нестеровском районе, который, как и многие другие, испытывает острый дефицит топлива
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Софья Константиновна топит печь дровами, которая покупала на растопку еще летом. Запасы почти на нуле.

Софья Константиновна топит печь дровами, которая покупала на растопку еще летом. Запасы почти на нуле.

Фото: Александр КАТЕРУША

Тема с поставками угля в Калининградскую область последнее время на слуху. Вот и на «прямой линии» губернатора Антона Алиханова этот вопрос был ключевым. Может быть, калининградцам с центральным и автономным отоплением этой проблемы не понять, а за пределами областного центра - беда.

Корреспондент «Комсомолки» побывал в поселке Фурмановка Нестеровского района, где встретился с местной жительницей Софьей Клюшиной.

«Жду с октября»

Софья Константиновна живет в блочном доме постройки середины 80-х годов. Квартиры тогда давали специалистам и обещали рядом построить котельные. Но грянули 90-е и обещания так и остались на словах. Местные жители до сих пор топят печи дровами да углем. Проблемы с последним начались еще осенью.

- Летом я купила дрова на растопку, в надежде еще к зиме купить пару тонн угля, - рассказывает Софья Константиновна. - Скопила деньги, и с октября позваниваю в нестеровскую контору, которая снабжает район углем. Нету и нету угля! «Будет. Звоните. Через неделю». Так дотянулось до зимы. Все это время я топила дровами. А они заканчиваются, осталось всего на пару недель. Что дальше делать – не знаю.

Пенсионерка кутается в одеяло. На ней, кажется надета вся теплая одежда, что есть. На подоконниках – тоже одеяла.

Интересно, что дрова, самые обыкновенные, отечественного «производства», в августе стоили 7 тысяч рублей. Сейчас за такой же тракторный прицеп дров просят 12 500. Для сельских жителей очень существенная сумма.

Впрочем, наша собеседница оказалась не робкого десятка. Она попробовала хоть что-то узнать про уголь и села на телефон.

- В отчаянии и полном расстройстве я позвонила на какую-то «горячую линию». Там дали номер министерства в областном правительстве, где мою историю выслушали и дали еще один номер телефона какого-то отдела снабжения. Там мужчина мне не дал даже договорить и велел звонить поставщикам угля. Так я им уже звонила! Сказала «Спасибо» и положила трубку, - вспоминает Софья Константиновна. - Так тяжело на душе стало... Ведь была у меня надежда. Думала, вдруг чиновники не знают нашего положения, вдруг возьмут и сейчас помогут! Куда уж там… Сытый голодного не поймет. Ведь это же чья-то недоработка, что нет угля зимой в целом районе, и думаю, не только в нашем. Это же халатность, которую должна расследовать прокуратура. Одни говорят, вагонов не было, другие говорят, что поставщики подвели. Смешно просто. А может, слишком предприимчивые люди выжидали повышения цены, чтобы заработать? Я не удивлюсь.

На зиму такому котелку нужно около трех тонн угля.

На зиму такому котелку нужно около трех тонн угля.

Фото: Александр КАТЕРУША

Еще осенью уголь был. Только, по словам Софьи Константиновны, привезли его всего 50 тонн на весь Нестеровский район.

- Я не успела купить. Узнала, что завезли, звоню, а говорят: «Разобрали уголь». Конечно, разобрали. Люди по 3 тонны на сезон берут. Так его за полдня и разобрали, - вспоминает пенсионерка.

Софья Константиновна – человек ответственный. Она, может и не пропустила бы раздачу угля. Но подвела болезнь. Вакцинированная от ковида, она все-таки где-то подхватила вирус и попала в больницу как раз в то время, когда развозили уголь.

- Прививка меня спасла. Многие из тех, кто со мной лежал в Нестерове в ковидном отделении, умерли. А я выкарабкалась. Когда уходила из больницы, мне выписали лекарств на 12 тысяч. Я купила. А пенсия у меня 17 тысяч. Мне страшно через три месяца идти в больницу на проверку, ведь опять выпишут, опять покупать. А на что?

Уголь, к слову, продают селянам по 9,3 тысячи рублей за тонну (в прошлом году зимой было 7 тысяч). Сколько сейчас запросят – неизвестно.

«Золотое» электричество

В Фурмановку Софья Константиновна переехала с мужем из Озерского района в 1984 году. Он был механиком, чинил трактора. Она – агроном, заведовала полями, посевами, уборкой урожая, борьбой с вредителями и сорняками.

- Вырастили двух дочерей. Я – заслуженный агроном области. Трудились мы хорошо, как и все тогда. С зарплаты могли позволить поехать в город, купить что-то для дома, мебель или технику какую. В 2003 году муж разбился на машине и с тех пор я одна. Дочери вышли замуж и уехали, работают учителями: одна в Нестерове учит, другая в Калининграде в обычной школе.

Софье Константиновне 68 лет, справляется с хозяйством потихоньку. Как грянули холода, дочери помогли ей установить электрический котелок. Он обогревает квартиру и «наматывает» многотысячные счета, которых пенсионерка ждет с ужасом.

И вот так тяжело приходится многим старикам, одиноким людям. Ватутино, Садовое, Калиновка, Ясная Поляна – во всех поселках живется непросто.

- Посмотришь телевизор и говорят: «Все хорошо. Все в порядке». Ну, думаю, слава Богу. В случае чего есть, к кому обратиться. А нет! У нас здесь, в поселках, власть на местах просто нулевая. И может люди-то неплохие, но они ничего не могут, полномочий у них нет. Или какие-то средства им давать, чтобы они могли куда-то обратиться и помочь. Нет! Или говорят по телевизору: «Украина мерзнет без газа». Дорогие мои, у нас половина области мерзнет без угля. Что мне Украина?

Жители Фурмановки вынуждены искать самые разные способы согреть свои дома.

Жители Фурмановки вынуждены искать самые разные способы согреть свои дома.

Фото: Александр КАТЕРУША

На фоне дефицита угля вопрос топлива в селах многие решают по-своему. Почти у всех в хозяйстве есть мотоблок с прицепом (а коли нет, так у соседа спросить можно). С его помощью пашут, на нем же заготавливают дрова. Тут ветку подобрал, там деревце срубил. За лето дров на зиму и насобирал!

В Фурмановке источником дров для жителей стал местный Солдатский лес.

- Соседи сказали, что середина леса уже вся вырублена. Так что за грибами туда уже ходить не будем. И как людей винить? Мерзнуть-то никому не хочется, - вздыхает Софья Константиновна.

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