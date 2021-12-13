Банк «Открытие» объявил семерых победителей Тик-Ток Челледжа ко Дню матери

Тик-Ток Челледж #ОткрыткаМаме, приуроченный ко Дню матери 28 ноября, банк «Открытие» проводил с 28 ноября по 3 декабря. По условиям челленджа, необходимо было записать видео-открытку в смешном и милом детском образе с детского фото и выложить ее в Тик-Ток с указанием хэштегов #ОткрыткаМаме и @open.bank.

Челлендж поддержали 10 известных блогеров – Карина Нигай, Лиза Василенко, Дима Евтушенко, Дима Поляков, Игорь Андреев, Вероника Логинова, Настя Галанцева, Астема Умаров, Адель, Платон Горохов. Они сняли видео в своих детских образах с мамами и рассказали участникам условия челленджа.

Челледж #ОткрыткаМаме собрал уже более 2 миллиардов просмотров. Всего было опубликовано 1,5 миллиона видео.

Семь победителей с лучшими видео получат карту с 30 000 рублей от банка «Открытие» на подарок любимой маме. Победителями Тик-Ток Челледжа #ОткрыткаМаме стали:

@b.e.t.m.a.n, https://vm.tiktok.com/ZSeUq7Kbs/

@space.xxl, https://vm.tiktok.com/ZSeUqVJbS/

@decorisha, https://vm.tiktok.com/ZSeUbYFk2/

@rusalochka777, https://vm.tiktok.com/ZSeUq74kV/

@s_evgeniya_777, https://vm.tiktok.com/ZSeUq311T/

@kate_poplavskaya, https://vm.tiktok.com/ZSeUqbkoH/

@olyushkakgn86, https://vm.tiktok.com/ZSeUbMaKF/

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.