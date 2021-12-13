«Единая Россия» - за выдачу QR-кода переболевшим с антителами

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В партии «Единая Россия» решили защитить права людей в ходе рассмотрения законопроекта о QR-кодах. Документ был отправлен в регионы для общественного обсуждения с участием депутатов. О полученных предложениях рассказали вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как сообщает nashgorod.ru, речь идет о тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно. Они получат право на получение медицинских сертификатов о перенесенном заболевании, если у них будут обнаружены соответствующие антитела.

По словам Голиковой, людям с положительным ПЦР-тестом, полученным после 1 января, предложат пройти тест на наличие антител. Причем количество не будет иметь значения, а лишь сам факт их наличия. Если полученные данные совпадут с данными базы положительных тестов, будет выдаваться документ, который будет действовать в течение года. Тем, кто не сдавал ранее тест и не получал соответствующий диагноз, но знает о наличии у него антител, предложат сдать тест на антитела при условии информированного согласия о внесении в систему Минздрава и на «Госуслуги».

«Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода», - уточнила Голикова.

Помимо этого, «Единой Россией» предложено конкретизировать список оснований в качестве медотвода от вакцинации от коронавируса. По данным вице-премьера, он будет представлен уже в декабре, и после утверждения его доведут до сведения всех медучреждений, включая те, которые проводят вакцинацию.

Единороссы также считают необходимым ввести дополнительные меры защиты людей во время массовых мероприятий в виде ПЦР-тестирования имеющих медотвод от вакцинации.

Также у привитых иностранными вакцинами появится право на получение сертификата, который будет действовать на протяжении шести месяцев. Для этого необходимо наличие антител, подтвержденное соответствующим тестированием. По информации Голиковой, сейчас проходят переговоры с иностранными государствами о том, чтобы взаимно признавать сертификаты.

По данным сайта ER.ru, комментируя итоги встречи, руководитель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил, что партия поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах, если он будет серьезно доработан. В то же время по инициативе «Единой России» законопроект, предполагающий использование QR-кодов на транспорте, решено не рассматривать.