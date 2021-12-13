То цемент не везут, то гранит: Почему в Отрадном уже три месяца не могут закончить проект «Территория легенд»

Главный обитатель «Рододендрон-парка» - зеленый дракон. Он уже полюбился детворе. Фото: Иван МАРКОВ

В курортном поселке Отрадное, где еще недавно отдыхающим приходилось месить грязь, чтобы подойти к санаторию, в 2021 году произошли серьезные перемены. Дело в том, что в августе прошлого года проект «Отрадное 2.0 – Территория легенд» стал одним из победителей конкурса Минстроя России по созданию комфортной городской среды. Власти должны были отчитаться о выполненных работах еще в конце сентября, однако победных релизов опубликовано не было до сих пор.

Корреспондент «Комсомолки» осмотрел новое благоустройство и выяснил, в чем причина задержки.

РЕМОНТ СДЕЛАЛИ ТОЛЬКО ПО СУДУ

Как оказалось, к приведению в порядок улиц Отрадного причастен не только Минстрой. В 2018–2019 годах там были отремонтированы несколько улиц по решению суда. Напомним, что инициировала те суды местная жительница Елена Томашина.

- Все было очень убито, абсолютно все дороги, - вспоминает Томашина. - Кроме одной лишь улицы Токарева, так как она шла к дому бывшего мэра города Светлогорска Олега Верниковского. Ее в 2014 году отремонтировали. Все остальные наши улицы просто направлениями были: лужи, грязь, ямы. А это ведь курорт! У меня ребенок постоянно носил резиновую обувь - до центральной улицы просто было не пройти. И вот с 2014 года я обращалась в администрацию с заявлениями, ходила на встречи, однако получала в ответ одни отписки и обещания. Нервы уже не выдерживали, и я в 2018 году подала иск. А за год до этого организация инвалидов, Андрей Турицын и Светлана Вайс, также подали иск по ремонту пяти дорог в Отрадном. В итоге, 7 улиц мы заставили отремонтировать.

Тротуар, ныряющий в лужу. Фото: Иван МАРКОВ

- В один момент с дорогами тут все стало настолько плохо, что таксисты отказывались ездить в Отрадное – берегли подвеску, - подтверждает слова Томашиной руководитель светлогорской общественной организации «Зеленая Волна» Ольга Леонова. - Тогда жители начали судиться с администрацией. В итоге девять улиц нам заасфальтировали. После этого, еще во времена когда главой администрации Светлогорского округа был Толмачев, Отрадное выиграло европейский грант на асфальтирование остальных дорог. Буквально этой осенью тут закончили строительство тротуаров, которых ранее практически не было.

Строительство тротуаров одновременно и обрадовало, и огорчило жителей, так как к подрядчикам накопилось множество претензий. Местами тротуары ныряют в глубокие лужи, а где-то крупноформатная плитка так гуляет под ногами, что можно свалиться с нее на проезжую часть. По словам местных жителей, исполнители работ пока еще готовы исправлять свои недочеты, но делают это через силу.

ВОЛКИ, ДРАКОН И «ДУКИ»

Однако основное внимание все-таки приковано к проекту «Отрадное 2.0», четыре объекта которого подрядчик должен был сдать еще к 30 сентября. Это - «Рододендрон-парк», в центре которого стоит деревянный дракон, «Источник любви» - сквер с фонтаном-валуном, «Песчаная гора» - смотровая площадка из металла и стекла, к которой через лес проложены пешеходные дорожки, а также «Каменный спуск» к морю. В лесу, по замыслу проектировщиков, должны появиться скульптуры волков и так называемых «дуков» – мифических зеленых человечков. Заместитель главы администрации Светлогорского городского округа Оксана Туркина сообщила «Комсомолке», что у компании «СибСтрой» возникли трудности с поставками цемента еще в конце лета.

Проект «Отрадное 2.0 – Территория легенд» стал одним из победителей конкурса Минстроя России. Фото: Светлогорский городской округ

- По трем объектам у них основные работы закончены, однако по «Каменному спуску» есть существенные вопросы, - говорит Туркина. - Вы, наверное, знаете, что проблемы с цементом у всех начались в августе-сентябре. Вот поэтому начались задержки с окончанием работ. Правда, что касается спуска, то там подрядчик уже на финишной прямой. Однако теперь погода вмешалась, и все рабочие сейчас все делают на свой страх и риск.

Смотровая площадка на «Песчаной горе». Фото: Иван МАРКОВ

С фонтаном в сквере «Источник любви», как оказалось, тоже не все гладко. По словам Туркиной, его уже изготовили, однако возникли транспортные проблемы. Дело в том, что делали его не в Калининграде, а в Казахстане, и теперь его необходимо как-то доставить в Отрадное. В «Рододендрон-парке» тоже есть недоделки – там до сих пор не установили фонари.

Тут должен появиться фонтан. Фото: Иван МАРКОВ

- Срок исполнения контракта у нас был намечен на 30 сентября, и поэтому к подрядчику, в соответствии с условиями контракта, будут применены санкции. Сейчас он старается все завершить в текущем году. По крайней мере, обещает все сделать до Нового года, - заключает замглавы.

ФОНТАН ОТ АВТОРОВ «НЕСУЩЕЙ ВОДУ»

Гендиректор ООО «СибСтрой» Андрей Нестеров (его компания ранее занималась созданием ландшафтного парка в Багратионовске) утверждает, что трудности у него возникли не столько с цементом, сколько с малыми архитектурными формами из гранита.

- Мы ждем гранитные фигуры семьи волков и «дуков», а до этого администрация проводила согласования с производителем, - объясняет Нестеров. – А также был заказан фонтан. Но фонтан этот хоть и изготовили, но администрация его никак не принимала. Производитель переделывал. Вышла большая задержка. Теперь, дай бог, фонтан этот придет к концу месяца.

Дорожки их лиственницы на «Песчаной горе». Фото: Иван МАРКОВ

Интересно, что фонтан был заказан в компании «Левша», уже известной калининградцам и светлогорцам по неуклюжей копии скульптуры «Несущая воду», которую горожане потребовали убрать из Лиственничного парка.

- Фонтан сначала изготавливали в Казахстане, потом переделывали в Москве, и сейчас он идет сюда, - продолжил Нестеров. – В Калининградской области, как оказалось, из гранита никто ничего делать не умеет, только из мрамора. «Левшу» нам порекомендовали в администрации. Конечно, мы все оплатили.

Андрей Нестеров добавил, что «не совсем корректно была сделана проектная документация», и поэтому подрядчику в процессе приходилось вносить ряд изменений.

- Была очень сложная конструкция подпорной стенки у «Каменного спуска», - уверяет подрядчик. – Мы в госконтрактах 15 лет, но впервые столкнулись с тем, что люди отказывались работать. Все стройматериалы практически на руках носить приходилось! Со столбами фонарными тоже проблема получилась. В проекте они чугунные, а тут в области их никто не льет, как оказалось. В Барнауле только завод нашли. Заготовки нам прислали, а красили мы уже на месте, но погода такая, что все высыхать не успевает. Ставим столбы эти по мере готовности, получается. Думаю, в этом году мы все сдать не успеем. В лучшем случае, к 15 января.

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