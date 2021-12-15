Единороссы определились с защитой материнства, детства и поддержкой семьи

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В комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи определились с главными направлениями своей работы, которые ранее нашли место в народной программе партии. Одним из важных направлений работы комиссии станет укрепление престижа института семьи и ее статуса в целом.

По информации заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой, возглавляющей комиссию генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, на данный момент насчитывается более 30 миллионов несовершеннолетних россиян. Это самое большое количество за последние 10 лет. В то же время показатели рождаемости падают. По словам российского президента, образ будущего страны ему видится в большой, крепкой семье, пишет nashgorod.ru.

«Общей задачей станет разработка формулы демографического роста», — считает Анна Кузнецова.

В первую очередь речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Что станет помощью не только многодетным семьям, которые уже имеют такой статус, но и тем, кто еще только планирует завести детей. Сейчас многодетные семьи поддерживаются не во всех регионах, а в мерах поддержки существует разнобой.

По ее данным, «Единая Россия» является инициатором законов, благодаря которым стало бесплатным питание для учеников начальных классов, беременные женщины, которые попали в сложную жизненную ситуацию, стали получать выплаты, а родители детей до семи лет получили право на полную оплату больничного.

Также от членов комиссии поступило предложение разработать программу, которая определит профессиональные потребности женщин, имеющих детей. А еще существует необходимость в появлении профильных образовательных программ для детей, окончивших 9-й класс.

Подводя итоги заседания, Анна Кузнецова сообщила, что комиссии предстоит провести анализ востребованности и доступности мер, направленных на поддержку семей с детьми, которые действуют сегодня в России. Контролировать ход реализации народной программы партии и эффективность работы комиссии предполагается за счет создания еще двух структур.

В состав ревизионной группы войдут юристы, эксперты, представители прокуратуры, за счет чего мероприятия, включенные в программу, станут исполняться более точно и ответственно. А членам наблюдательного совета предстоит контролировать исполнение мероприятий программы с привлечением представителей родителей, Общественной палаты и ОНФ.

По информации сайта ER.ru, Анне Кузнецовой предстоит руководить комиссией генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. В качестве основной цели комиссии определена реализация соответствующих разделов, включенных в народную программу партии.

«В 2020 году в Калининградской области введена новая выплата для семей студентов и молодых специалистов в размере 300 тысяч рублей при рождении первенца. Сертификаты на эту меру поддержки за прошедший период выданы 580 женщинам. Также законодательно закреплено право беременных женщин на оздоровление в социально-оздоровительных центрах.

Ещё один из главных вопросов, который волнует практически каждую семью, касается собственного жилья. Мерой поддержки многодетных семей сегодня является предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства.

К сожалению, в регионах не все участки могут быть обеспечены инфраструктурой, и поэтому востребована мера поддержки в виде денежной выплаты взамен земельного участка. Отмечу, что у нас в регионе многодетные родители активно используют своё право на получение единовременной денежной выплаты, размер которой составляет 300 000 рублей. За последние два года такие выплаты получили 1 300 семей», - сообщила председатель постоянного комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия» в Калининградской областной думе Нина Федорова.