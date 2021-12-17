Новогодние чудеса от АВТОТОР

Акцию поддержали более 100 сотрудников из разных подразделений АВТОТОР.

Новый год — это сказка, в которую продолжают верить даже взрослые, а для детей и вовсе не существует более волшебное и незабываемое время. И именно нам, взрослым, выпало сделать так, чтобы чудеса в зимние праздничные дни действительно происходили.

В преддверии Нового года и Рождества крупнейшее предприятие Калининградской области и благотворительный детский центр «Верю в чудо» объединили свои усилия и запустили волшебную акцию «Елка чудес – АВТОТОР». Она направлена на поддержку тех детей, кто в эту предновогоднюю пору проходит лечение или находится на реабилитации после тяжелой болезни.

«Здравствуй, Дедушка Мороз....»

Конечно же, главным новогодним волшебником в глазах маленьких подопечных центра «Верю в чудо» остается Дед Мороз, которому ребята заранее написали свои письма. Желания оказались самыми разными: кто-то традиционно попросил игрушку, кто-то - гаджет или книгу, а некоторые просьбы были совсем не материальными.

Все собранные открытки волонтеры развесили на елке, откуда их спустя некоторое время забрали автоторовцы.

Все собранные открытки волонтеры торжественно развесили на елке, откуда их спустя некоторое время с особым трепетом сняли автоторовцы. Акцию поддержали более 100 сотрудников из разных подразделений АВТОТОР не только в Калининграде, но и в Москве. Сейчас заводчане готовят подарки - как индивидуально, так и целыми бригадами и отделами. Поздравлять ребят сотрудники АВТОТОР тоже будут лично: в ближайшие недели они вместе с волонтерами центра «Верю в чудо» облачатся в праздничные костюмы и отправятся радовать и удивлять детишек.

Помощь круглый год

Нынешняя «Елка чудес» стала ярким, но далеко не единственным примером сотрудничества АВТОТОР и детского центра «Верю в чудо». Компания уже много лет является большим другом для одной из крупнейших благотворительных организаций региона, которая за годы своей работы помогла десяткам тысяч девчонок и мальчишек.

Волонтеры оказывают комплексную системную помощь детям с онкологическими, гематологическими, аутоимунными, орфанными заболеваниями, а также детям, нуждающимся в паллиативной помощи. Для маленьких калининградцев организуют реабилитационные лагеря «Мираклион» и «Фрупполо», благотворители оплачивают расходы на сложное медицинское оборудование, лекарственные препараты, технические средства реабилитации, транспортировку к месту лечения. Так, в 2020 году АВТОТОР перечислил благотворительному детскому центру «Верю в чудо» свыше полумиллиона рублей на закупку оборудования и расходных материалов для надомного хосписа «Дом Фрупполо» и проведение массовых мероприятий и акций. А годом ранее компания подарила хоспису свой двухмиллионный автомобиль: теперь KIA Cerato помогает перевозить специалистов, обслуживающих подопечных Центра по всей области. В том же 2019 году АВТОТОР организовал акцию «Добрый флешмоб», приуроченную к 25-летнему юбилею компании. Для «Верю в чудо» удалось собрать один миллион рублей, который направили на закупку медицинского оборудования для детей с тяжелыми заболеваниями.

Еще одной доброй традицией остается проведение благотворительного волейбольного турнира «Благоволейбол». АВТОТОР выступает генеральным партнером соревнований.

Стоит отметить, что сотрудники предприятия всегда с радостью откликаются на призыв поучаствовать в качестве волонтеров в акциях и мероприятиях, проводимых для подопечных центра. Популярный вокальный квартет «АтриМ», над которым шефствует АВТОТОР, регулярно устраивает для детей с тяжелыми заболеваниями и их родителей благотворительные концерты.

- Мы говорим огромное спасибо компании АВТОТОР и сотрудникам предприятия за регулярную помощь и поддержку. Спасибо, что из года в год вы рядом, помогаете творить добрые дела, помогаете семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогаете развивать социальное и корпоративное волонтерство в Калининградской области, - отметила директор центра «Верю в чудо» София Лагутинская.

Живой подарок

В прошлые годы автоторовцы и руководство компании также неоднократно поддерживали благотворительные предновогодние акции и марафоны различных благотворительных организаций.

Один из самых запоминающихся новогодних подарков от АВТОТОР в декабре 2018 года получила семья из Нестеровского района. Пятиклассник Костя Кужелев в письме Деду Морозу попросил... настоящую живую корову. Послание попало в центр социальной взаимопомощи «Сопричастность», а оттуда - к руководству АВТОТОР. Просьба Кости и его семьи была выполнена, и скоро во дворе их дома появилась буренка по кличке Майя.

Эту корову в подарок от АВТОТОР в декабре 2018 года получила многодетная семья из Нестеровского района.

- Корова наша жива и здорова, за эти годы принесла нам двух телят, - рассказывает мама Кости Юлия Кужелева. - Майя постоянно кормит всю нашу большую семью молоком, и это хорошее подспорье для нас. Мы очень благодарны за такой замечательный и очень нужный подарок! Это действительно новогоднее чудо!

Добрые дела автозавода

На сегодняшний АВТОТОР реализует на территории Калининградской области порядка 100 социальных проектов – это помощь учреждениям образования, культуры, обществам инвалидов и ветеранов, содействие развитию массового спорта, физкультуры и многие другие направления.

В начале декабря руководство и коллектив АВТОТОР присоединились к акции «Поделись добром!», которую проводят в регионе Национальный совет по корпоративному волонтерству в Северо-Западном федеральном округе и Калининградский областной центр развития добровольчества. Автоторовцы собрали целых 20 коробок с носочной пряжей, из которой будут связаны теплые носки для одиноко проживающих пенсионеров, в том числе для находящихся в социальных учреждениях. Для ветеранов некоторые работники АВТОТОР выразили желание связать подарки своими руками - умельцев на все руки в большом коллективе завода немало. Все изделия, которые будут связаны из собранной пряжи, отправятся к своим получателям в канун Нового года.

- Коллектив АВТОТОР поддерживает идеи корпоративного волонтерства, которые реализуются в конкретных проектах, десятках и сотнях больших и маленьких добрых дел, - отмечает председатель Совета молодежи АВТОТОР Наталья Пыцкая. - Своей активной личной социальной позицией наши работники продолжают тренд на развитие широкой благотворительной деятельности по различным направлениям, которую предприятие ведет в регионе на протяжении многих лет.