По результатам итоговой аттестации сотрудник РЦК получил доступ к самостоятельной реализации проекта

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Руководитель проектов Регионального центра компетенций Калининградской области (РЦК) Артем Маслаков успешно прошел аттестацию Федерального центра компетенций. Это обязательный этап для сотрудников РЦК, на котором оцениваются знания и результаты стажировки на предприятиях региона. Именно так определяется готовность к ведению и реализации самостоятельных проектов по оптимизации производственных процессов на предприятиях в рамках действия национального проекта «Производительность труда».

Артем продемонстрировал свои знания и опыт успешного применения инструментов бережливого производства. К ним относятся стандартизированная работа, быстрая переналадка (SMED), картирование потоков и процессов, анализ эффективности оборудования (ОЕЕ), система 5С, производственный анализ, методика решения проблем и многие другие.

Руководитель проектов Артем Маслаков: «Позади 9 месяцев интенсивного обучения и практического закрепления полученных знаний на реальных проектах в производствах Калининградской области. Финальный этап обучения — сертификация с московскими экспертами Федерального центра компетенций, в ходе которой осуществляется тщательная проверка знаний, полученного опыта и, что немаловажно, понимания, каким образом инструменты бережливого производства способны значительно повысить эффективность работы предприятия. Имеющийся опыт позволил пройти сертификацию и получить статус руководителя проектов».

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» направлен на устранение потерь и повышение эффективности производственного процесса, формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда.

Узнать подробнее о нацпроекте «Производительность труда» можно на сайте: производительность.рф.