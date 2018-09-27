2018-09-27T22:00:01+03:00
Общество

В Багратионовском районе поисковики обнаружили два советских самолета, сбитых в марте 1945 года

Удалось установить, что экипажем одного из штурмовиков были Гальченко и Чубинидзе
Иван МАРКОВ
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Работа на месте падения самолетаРабота на месте падения самолетаФото: Иван МАРКОВ
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Недалеко от поселка Пятидорожное Багратионовского района поисковикам из отряда «Совесть» удалось обнаружить места падения сразу двух советских штурмовиков ИЛ-2. По словам руководителя отряда Руслана Хисамова, уже точно можно говорить, что в одном из самолетов находились младший лейтенант Гальченко Николай Сергеевич и младший сержант Чубинидзе Шотта Нестерович. Что же касается второго экипажа, то им либо управлял командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного Сталинградского полка, Герой Советского Союза, гвардии лейтенант Александр Покликушкин, либо старший воздушный стрелок 74-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии старшина Василий Моисеев.

Напомним, ранее примерно в том же районе поисковиками были обнаружены обломки самолета с останками сержанта Василия Дмитриенко и гвардии лейтенанта Петра Тарасова.

Больше фото здесь.

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