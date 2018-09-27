В Багратионовском районе поисковики обнаружили два советских самолета, сбитых в марте 1945 года
Недалеко от поселка Пятидорожное Багратионовского района поисковикам из отряда «Совесть» удалось обнаружить места падения сразу двух советских штурмовиков ИЛ-2. По словам руководителя отряда Руслана Хисамова, уже точно можно говорить, что в одном из самолетов находились младший лейтенант Гальченко Николай Сергеевич и младший сержант Чубинидзе Шотта Нестерович. Что же касается второго экипажа, то им либо управлял командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного Сталинградского полка, Герой Советского Союза, гвардии лейтенант Александр Покликушкин, либо старший воздушный стрелок 74-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии старшина Василий Моисеев.
Напомним, ранее примерно в том же районе поисковиками были обнаружены обломки самолета с останками сержанта Василия Дмитриенко и гвардии лейтенанта Петра Тарасова.
Больше фото здесь.