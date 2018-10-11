Маслов: Нет критерия «опасность сноса» в работе по выявлению объекта культурного наследия

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-11T12:40:49+03:00

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В среду 10 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, отвечая на вопрос ведущей о ряде объектов довоенной постройки в Калининградской области, которым угрожает снос, заявил, что их часто невозможно поставить на учет как памятники.

- Не хочется девальвировать и обесценивать значимость тех полноценных объектов культурного значения, которые уже состоят на госучете. Часто к нам приходят и предлагают поставить на учет какой-либо объект недвижимости (не важно, многоквартирный дом или сарай, или вот казармы) просто потому, что его могут снести. Понимаете, нет такого критерия – «опасность сноса» в работе по выявлению объекта культурного наследия. Тут нужно руководствоваться другими соображениями. Уникальный объект или не уникальный – нужно профессионально работать.

Напомним, в начале этого года было снесено здание бывшего лицея имени Гете, которое ранее было выявлено как ОКН, также общественники пытались поставить на учет амбар в Правдинском районе, который также снесли в конце августа.