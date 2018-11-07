В Калининграде для съемок в фильме «Порт» ищут женщину с печальным лицом

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-07T10:36:54+03:00

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В Калининграде съемочная группа фильма «Порт» объявила о дополнительной роли, для которой ищут актрису.

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в соцсетях на среду 7 ноября для съемки требуются женщина на роль коллеги ключевого персонажа.

В кадре желают видеть даму 40 лет, «которая сможет показать печальную мимику лица».

Съемки проходят в Калининградской области с 1 сентября и продлятся до 30 ноября. Продюсирует ленту компания «Среда», известная такими сериалами как «Метод» и «Мажор».