92-летний пенсионер пожертвовал миллион рублей на строительство Новой синагоги в Калининграде

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-08T09:00:45+03:00

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В Калининграде 92-летний пенсионер, прошедший через гетто, передал один миллион рублей на строительство Новой синагоги на улице Октябрьской. Об этом бизнесмен Владимир Кацман, инициировавший строительство и возрождение храма в Калининграде, рассказал во время включения по телефону в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда».

Он сообщил, что такие религиозные объекты строятся всем миром.

- Есть благотворители. Мы сделали буклет, где всех их обозначили. Не важны суммы, важно участие, по мере сил. Самое главное у нас - это пенсионер Яков Суховольский, ему 92 года, он пережил гетто. Это вообще человек-легенда. Он пожертвовал миллион рублей, вы можете поверить? Те двери красивые, которые у нас есть в синагоге – это он оплатил. Эта история просто супер, - сказал Владимир Кацман и напомнил, что дня открытия синагоги еврейская община в регионе ждала около 20 лет.

Владимир Кацман рассказал, что на стройке синагоги произошло настоящее согласие: работали представители разных национальностей и вероисповедания.

- Это и сербы, и украинцы и поляки, и мусульмане из разных стран, и евреи. Вот оно настоящее согласие! Эти ребята совершили строительный подвиг. В середине августа еще были бетонные стены голые, просто коробка стояла. А сегодня снаружи мраморный фасад, все внутри в плитке, в мраморе. Я сам не верю, - сказал Владимир Кацман и пригласил всех горожан на открытие синагоги 8 ноября в 14:00.

В Новой синагоге будет библиотека, благотворительная кошерная столовая, музей с выставкой о евреях-участниках штурма Кёнигсберга и о еврейских праведниках, появится школа и детский сад. В синагоге запланирована серьезная система безопасности.

На торжественную церемонию открытия Новой синагоги 8 ноября в Калининград приедет главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Церемония закладки первого камня в фундамент синагоги в Калининграде на том же месте, где она находилась в Кёнигсберге, прошла 17 октября 2011 года.

Фасад, купол и основные помещения синагоги приближены к ее историческому облику.

Отметим, в день открытия синагоги на улице Октябрьской ограничат движение транспорта. 8 ноября с 13 часов до 15 часов будет закрыто движение транспорта на ул. Октябрьской от набережной Карбышева до Солнечного бульвара.