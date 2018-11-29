2018-11-29T16:43:51+03:00
Происшествия

"Отвратительная мерзость": в Институте философии РАН прокомментировали нападение на Канта в Калининграде

Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Институт философии Российской академии наук опубликовал официальный комментарий по воводу варварской атаки на могилу и памятник великого философа Иммануила Канта. Напомним, 27 ноября в Калининграде двое вандалов измазали статую и могильную плиту краской.

- Осквернение памятных мест, связанных с именем выдающегося философа Иммануила Канта, вызывает наше возмущение и глубокое сожаление, - говорится в сообщении Института философии. - Ксенофобия не имеет ничего общего с чувством настоящей любви к Родине. Совершённая мерзость особенно отвратительна тем, что речь идет о могиле философа, который превыше всего ставил чувство нравственного достоинства.

В институте также подчеркнули, что "Кант, великий немецкий мыслитель, короткое время волей истории был русским подданным, преподавал русским студентам, одним из которых был герой войны 1812 года генерал Милорадович, молодой Карамзин считал честью для себя посетить, как он писал, «славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика».

- В 1794 году Кант был избран почетным членом Академии наук в Санкт-Петербурге. Иммануил Кант своей критикой разума обозначил важнейшую веху европейской философии, оказал влияние на все ее последующее развитие. Он принадлежит всему человечеству, и те, кто покушаются на его память, хотят перечеркнуть причастность нашей страны судьбам мира. Уверены, что им это не удастся, - говорится в пресс-релизе.

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