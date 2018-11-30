Последний день голосования за имя для «Храброво»: Елизавета Петровна оставила Канта далеко позади

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-30T15:38:41+03:00

Кандидатуру императрицы поддержало больше 49 тысяч человек

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В голосовании за имя человека, в честь которого назовут международный аэропорт «Храброво» в Калининграде, поучаствовало уже 143 тысячи 943 человека.

В пятницу, в последний день сбора народных мнений на сайте проекта «Великие имена России», лидирует Елизавета Петровна, за которую проголосовало 49 тысяч 100 человек.

С отрывом в более чем 10 тысяч голосов на третьем месте - Иммануил Кант (39018 голосов). Стоит отметить, что философ потерял лидерскую позицию всего несколько дней назад. С первого дня голосования и в течение долгого времени он выигрывал.

Александр Василевский набрал 39 тысяч 284 голоса и занимает второе место. Иван Черняховский – 16 тысяч 541 голос.

Финальное голосование на сайте великиеимена.рф заканчивается 30 ноября в 23.59 по мск. Победители будут объявлены 4 декабря после обработки всех анкет.

Организаторы отмечают: подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее в Калининграде неизвестные облили краской памятник Канту и разбросали листовки с провокационными призывами к студентам БФУ. Также были осквернены могила философа на острове и мемориальная табличка на месте, где когда-то стоял дом Канта. Нападавших так и не нашли.