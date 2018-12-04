2018-12-04T10:49:47+03:00
Общество

В мэрии признались, что елку на площади Победы разбирали из-за приезда Патриарха в Калининград

Сейчас ель монтируют быстро, чтобы успеть к 15 декабря
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Главную новогоднюю елку в Калининграде разбирали после начала монтажа из-за приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 23 ноября (его визит продлился до 25 ноября). Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова.

Ранее официально эту версию не подтверждали, говоря, что это была тренировка установки елки новым, еще неопытным подрядчиком.

- У нас коллеги, которые выиграли конкурсную процедуру – они не из нашего города. Они издалека, с Сибири приехали и начали собирать ель достаточно рано. Но в связи с приездом Патриарха нам нужно было приостановить эти работы. Мы елку разобрали. – пояснила Анна Апполонова. - Поэтому ель сейчас монтируется более оперативно, и уверена что в сроки мы уложимся. В связи с приостановлением монтажа сроки установки – к 12-14 декабря.

В любом случае власти обещают, что до 15 декабря ель будет полностью установлена.

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