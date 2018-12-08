СМИ: «Балтика» уволила главного тренера – второго за сезон

8 Дек. 13:30 2018-12-08T13:30:07+03:00

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О возможной отставке Игоря Ледяхова с поста тренера калининградской «Балтики» сообщает «Спорт-Экспресс». На официальном сайте клуба подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что Ледяхов стал вторым главным тренером «Балтики» в нынешнем сезоне, сменив по ходу чемпионата Валерия Непомнящего. Однако результаты команды кардинально не улучшились. На зимний перерыв «Балтика» ушла, находясь на 16-м месте в турнирной таблице.

Накануне клуб объявил о том, что сразу 11 футболистов могут искать себе новую команду.