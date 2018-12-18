Калининградская драма приглашает в бэби-театр!

18 Дек. 14:12 2018-12-18T16:14:06+03:00

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С 24 декабря по 7 января родителей с малышами ждут на премьеру интерактивного кукольного представления «Северное сияние»(0+). Это добрая история про девочку Айкуо, обитателей крайнего Севера и новогоднее чудо. В спектакле нет стрессовых ситуаций и персонажей, только забавные. Сюжет сказки-путешествия прост и понятен детям.

Особый формат бэби-театра заключается в создании домашней атмосферы. Действие будет переходить в игру, чтобы малыши не успевали заскучать. Живая музыка, персонажи, которых можно потрогать, и волшебный подарок от Деда Мороза – все направлено на создание праздника.

Создательница спектакля Наталия Степаненко известна как автор полюбившейся калининградцам "Скоморошины" (0+). Те, кто не успел увидеть и это веселое представление, могут на него попасть 27, 28, 30 декабря и 2, 5, 6 января. Здесь тоже не обойдется без Дедушки Мороза и валяния в «снегу».

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