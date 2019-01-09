В «Храброво» прокомментировали инцидент с эскалатором

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:04:48+03:00

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В аэропорту «Храброво» прокомментировали инцидент с эскалатором, в ходе которого провалилась одна из ступеней.

- Во вторник 8 января в общем зале аэровокзала произошла авария одного из эскалаторов. Система аварийной защиты сработала мгновенно, эскалатор был сразу остановлен. Какого-либо «обрушения», как пишут некоторые СМИ, не было. Никто из пассажиров не пострадал, - заявили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас причины аварии устанавливаются, добавили в пресс-службе. На данное время эскалатор временно выведен из эксплуатации, ведутся восстановительные работы.