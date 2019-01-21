Конкурс на реконструкцию кирхи в Славске снова не состоялся

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-21T14:07:46+03:00

У реконструкции кирхи в Славске пока туманные перспективы Фото: Иван МАРКОВ

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В пятницу 18 января уже во второй раз не состоялся конкурс на реконструкцию кирхи в Славске. Согласно сообщению, опубликованному на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки.

Напомним, ранее, 14 декабря, выбрать подрядчика тоже не смогли. Тогда в протоколе было сказано, что конкурс отменился из-за подачи на участие в нем только одной заявки.

Заявку для участия в торгах подавала лишь компания «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» («СНРППМ») из Москвы, ранее занимавшаяся реконструкцией Домика Канта в поселке Веселовка.

Напомним, что первоначальная цена контракта на выполнение работ по приспособлению кирхи в Славске под многофункциональный центр - 139,6 млн. рублей. Заказчиком работ выступает МБУ «Информационно-туристический центр».