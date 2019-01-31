Светлана Сивкова: Ангары для гидросамолетов на Балтийской косе нужно сохранить и использовать

СЕГОДНЯ 19:32 2019-01-31T19:32:47+03:00

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Директор Музея Мирового океана встала на защиту довоенных ангаров для самолетов на Балтийской косе.

- Музей должен расти, его должны объединять многие объекты. Когда-то мы очень активно занялись ангарами на Балтийской косе. Считаем, что это уникальные промышленные архитектурны сооружения. Может, не все, но часть их точно нужно сохранить. Таких нет! В этих сооружениях стояли гидросамолеты, наш гидросамолет находился именно там. И когда решали, где его поставить, а привезти его было очень трудно, мы как раз думали, что у нас будет возможность сделать филиал на Балтийской косе, - говорит Светлана Сивкова. – Гидрогавань Балтийской косы это ни с чем не сравнимый объект. Ничего подобного нет в стране и в мире. Ангары шикарны, их можно использовать для спортивных или выставочных целей. Там нужно развивать парусный спорт, использовать ангары для яхтсменов.

При этом Сивкова отметила, что ангары – частная собственность и сегодня музей, который получает федеральное финансирование на строительство корпуса «Планета океан», не может «распыляться и брать еще целый ряд объектов».

- Но думаю, наступит время, когда музей еще получит новые объекты, – говорит директор Музея Мирового океана. – Мы поддерживаем. Но не на все министерство культуры дает сразу деньги. Поэтому все шаг за шагом.

Напомним, служба государственной охраны объектов культурного наследия до первого марта рассмотрит просьбу поставить на учет комплекс авиабазы «Нойтиф» вместе с гидрогаванью на Балтийской косе. Это может спасти уникальные ангары для гидросамолетов. Об этом рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» директор парково-музейного комплекса «Старый люнет» Валерия Надымова.

Сейчас собственник временно перестал разбирать ангары (работа по разрушению началась в конце прошлого года). Спилить успели одну из несущих балок.

ИСТОЧНИК KP.RU