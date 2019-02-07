Стала известна фамилия летчика, разбившегося под Кенигсбергом в марте 1945 года
В четверг пресс-служба Балтфлота сообщила, что поисковики отряда общественной организации «Поисковое движение Калининградской области» начали поднимать обломки самолета П-39 «Аэрокобра» в Полесском районе. Несмотря на то, что пока официально фамилия разбившегося летчика не называлась, поисковики отряда «Совесть» уже выдвигали предположение – в кабине мог находиться уроженец города Вичуга Ивановской области лейтенант Геннадий Петрович Баранов, воевавший в составе 11-го отдельного разведывательного Витебского Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка.
После того, как пресс-служба Балтфлота прислала несколько снимков с места раскопок, версия подтвердилась - на ручке управления самолетом четко видно нацарапанную фамилию «Баранов».
Ранее «Комсомолка» уже писала, что именно в этом районе 9 марта 1945 года самолет Баранова совершал тренировочный полет по маршруту Лабиау-Тапиау-Инстербург-Тильзит-Шиббен-Лабиау, после чего потерпел крушение.
25-летний пилот вскоре был найден и похоронен в саду хутора Грюнден (сегодня – поселок Зеленое) в четырех километрах южнее Лабиау (Полесск – Ред.) и в 10 метрах восточнее от дороги Лабиау-Тапиау.
Позже захоронение было укрупнено, и сейчас Геннадий Баранов увековечен на братской могиле советских воинов города Полесска, в сквере у перекрестка улиц Калининградской и Пионерской.
ИСТОЧНИК KP.RU