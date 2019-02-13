В историко-художественном музее откроется выставка, посвященная православию в Калининграде
Выставка Калининградского историко-художественного музея посвящена истории православия в Калининградской области, которая, как говорят организаторы, ведет отсчет с 1697 года, когда в Восточной Пруссии (в Пиллау во время пребывания Великого Посольства Петра I) прошла первая православная литургия.
Организаторы сообщают, что экспозиция приурочена к 10-летию служения Патриарха Кирилла и 35-летию православия на Калининградской земле.
Посетители увидят фотографии и документы по теме.
Открытие выставки «Остров православия на западе России» состоится в Калининградском историко-художественном музее 15 февраля в 13:00.
Выставка работает до 10 марта.
Отметим, эту выставку в 2018 году показывали при поддержке минкульта в европейских столицах. Так, в сентябре ее принял Париж.
ИСТОЧНИК KP.RU