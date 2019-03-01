«Наказание последует»: Алиханов прокомментировал смерть 15-летней школьницы в психбольнице

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-01T14:09:37+03:00

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Губернатор Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с гибелью 15-летней школьницы а психиатрической больнице №2 в Калининграде. Отвечая на вопрос одного из пользователей в Instagram, глава региона написал: «Ситуацию уже разбирают, наказание последует».

Напомним, сообщение о смерти ребенка поступило в правоохранительные органы 21 февраля. По результатам доследственной проверки выяснилось, что в начале прошлого месяца школьница была госпитализирована в детскую областную больницу, где пациентке был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. И 21 февраля девочку направили сначала в психиатрическую больницу № 1, а уже оттуда перевезли в лечебное заведение в поселке Прибрежном. Где она и скончалась в тот же день.

Управление СКР по Калининградской области по факту смерти девочки возбудило уголовное дело. В документах фигурирует 238-я статья УК РФ в ее части2: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU