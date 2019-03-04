В Калининграде уже больше 4 тысяч детей зачислены в первые классы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-04T14:23:15+03:00

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Новая школа № 57, которая откроется 1 сентября 2019 года на улице Аксакова, уже завершила прием заявлений от родителей будущих учеников.

По данным комитета по образованию мэрии Калининграда, на 1 марта в 48 общеобразовательных учреждений зачислено 4087 будущих первоклассников.

- Закрыт прием в связи с отсутствием свободных мест в следующие учреждения: школах №№ 2, 6, 21, 33, 50, 56, 57, гимназиях №№ 32, 40. В 39-ти общеобразовательных учреждениях набор детей продолжается, - сообщили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU