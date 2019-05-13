2019-05-13T10:45:10+03:00
Общество

В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика

Виктор Сергеев
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В Калининграде сотрудники полиции разыскали пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, 11 мая Руслан находился на улице Маточкина вместе со старшей сестрой, от которой убежал в неизвестном направлении. Вскоре в полицию поступило сообщение, что подросток находится на одной из улиц Московского района.

- Полицейские незамедлительно выдвинулись по указанному адресу, где обнаружили подростка. Полицейские доставили Руслана Д. в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось, -сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

«Инспекторы ПДН передали подростка законным представителям и провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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