В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика
В Калининграде сотрудники полиции разыскали пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Напомним, 11 мая Руслан находился на улице Маточкина вместе со старшей сестрой, от которой убежал в неизвестном направлении. Вскоре в полицию поступило сообщение, что подросток находится на одной из улиц Московского района.
- Полицейские незамедлительно выдвинулись по указанному адресу, где обнаружили подростка. Полицейские доставили Руслана Д. в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось, -сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
«Инспекторы ПДН передали подростка законным представителям и провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода.
ИСТОЧНИК KP.RU