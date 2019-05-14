Стало известно, почему в Калининград не привезли электробус «Volgabus»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-14T10:33:11+03:00

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Поставка нового электробуса в Калининград откладывается на неопределенный срок из-за болезни руководителя предприятия- производителя «Volgabus». Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения администрации Александр Химич.

- Электробус нам предложило предприятие «Volgabus». Руководитель этого предприятие, с которым вели переговоры, тяжело заболел. Поэтому мы немножко приостановили всю эту процедуру договоров, чтобы доставить этот электробус сюда, на территорию Калининградской области, - сказал в эфире Александр Химич.

По его словам контакт с предприятием «Volgabus» поддерживается.

- Он буквально недавно выходил на связь, сказал: «Я сейчас на ноги встану… Наши договоренности все в силе», - отметил Александр Химич.

Напомним, электробус должен был в апреле приехать в Калининград и заработать в тестовом режиме. Такие планы были еще зимой.

- Электробус будет в Калининграде единственный. По итогам эксплуатации за месяц мы увидим, насколько он подходит для нашего города. На сегодня электробусы – это новый транспорт в России, он еще не прошел серьезную объездку. Если нас удовлетворит его качество и надежность, то будем рассматривать возможность приобретения, - говорил тогда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

«Volgabus» выпускает отечественная компания, которая занимается производством дизельных и газомоторных автобусов различного класса, а также электробусов и автобусов специального назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU