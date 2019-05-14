2019-05-14T11:33:59+03:00
Звезды

Обладателям билетов на «Музейную ночь» - 20%-ная скидка на премьеру!

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Контрамарки на «бродилку» по драмтеатру разобрали. Купившим билет на «Музейную ночь в Год театра» остался только один бонус - скидка на премьеру «Любить не прикажешь»(12+). Первые показы спектакля состоятся 18-го,19-го, а также 25-го мая. Акция распространяется и на единые «ночные» билеты, приобретенные онлайн. В кассе театра при их покупке или предъявлении билеты премьеру продаются с 20%-ной скидкой.

«Любить не прикажешь» - это классический водевиль Валерия Крестовского. Зрителей ждет старинная любовная история с путаницей, интригами, переодеваниями и счастливой развязкой – тремя свадьбами в конце. В спектакле много вокальных и танцевальных номеров. Поставил искрометную музыкальную комедию народный артист России Михаил Салес. Он называет постановку «хулиганством актеров с одним антрактом».

Еще одна акция драмтеатра - «Счастливый вторник»*. По вторникам билеты на все спектакли репертуара в кассе - с 20-%-ной скидкой!

Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде, о сроках, месте и порядке получения призов уточняйте по телефонам. *Срок акции до 01 июля 2019 г.

ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»

ОГРН 1023900595290

г. Калининград, проспект Мира, 4

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградка прошла в интернете опрос и лишилась всех денег со своей карты
Калининградского футболиста вызвали в сборную России
Калининградца осудили за публикацию интимных фото жены на сайте знакомств
В Багратионовске директора культурно-досугового центра будут судить за хищение бюджетных денег
Калининградец украл с предприятия янтаря на 388 тысяч рублей
В Калининграде на двух женщин завели уголовные дела за организацию «резиновых квартир»
В аэропорту Внуково у калининградца украли 210 тысяч долларов
В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадали мотоциклист велосипедист
В Гусеве под колеса БМВ попал 7-летний мальчик
В Черняховске у пассажира «Форда» изъяли 116 свертков с карфентанилом
В Калининграде проверят уличные сирены
Власти Балтийска обещают ликвидировать огромную лужу около стадиона
«Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов в Гамбурге
В Калининграде от электричества отключили дома на пяти улицах
В Калининграде для киносъемок ищут мужчину на роль полицейского
В Гусеве полностью возобновило работу родильное отделение
Стало известно, почему в Калининград не привезли электробус «Volgabus»
Спортсмен из Калининграда выиграл первенство России по рукопашному бою
Два человека госпитализированы после пожара в Полесске
За четыре дня в Калининградской области задержали 32 пьяных водителя