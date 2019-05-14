Обладателям билетов на «Музейную ночь» - 20%-ная скидка на премьеру!
Контрамарки на «бродилку» по драмтеатру разобрали. Купившим билет на «Музейную ночь в Год театра» остался только один бонус - скидка на премьеру «Любить не прикажешь»(12+). Первые показы спектакля состоятся 18-го,19-го, а также 25-го мая. Акция распространяется и на единые «ночные» билеты, приобретенные онлайн. В кассе театра при их покупке или предъявлении билеты премьеру продаются с 20%-ной скидкой.
«Любить не прикажешь» - это классический водевиль Валерия Крестовского. Зрителей ждет старинная любовная история с путаницей, интригами, переодеваниями и счастливой развязкой – тремя свадьбами в конце. В спектакле много вокальных и танцевальных номеров. Поставил искрометную музыкальную комедию народный артист России Михаил Салес. Он называет постановку «хулиганством актеров с одним антрактом».
Еще одна акция драмтеатра - «Счастливый вторник»*. По вторникам билеты на все спектакли репертуара в кассе - с 20-%-ной скидкой!
Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде, о сроках, месте и порядке получения призов уточняйте по телефонам. *Срок акции до 01 июля 2019 г.
ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»
ОГРН 1023900595290
г. Калининград, проспект Мира, 4
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